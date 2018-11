El Gobierno usará todas las vías para que Franco no sea enaltecido

Actualizada 02/11/2018 a las 18:59

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha asegurado que el Ejecutivo "va a disponer de todos los mecanismos competenciales" para que los restos de Francisco Franco estén "en un lugar privado, decoroso y en el que no sean enaltecidos". Así, ha sentenciado que la familia del dictador "no va a imponer" a la mayoría del Congreso y a "la voluntad" de los ciudadanos su decisión de trasladar los restos a la parroquia de la Almudena tras la exhumación del Valle de los Caídos.



Así lo ha señalado Calvo durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que también ha expresado la "preocupación" del Gobierno sobre este asunto. "El objetivo del Gobierno es que esté en un lugar decoroso y privado, en la responsabilidad de la familia, no del Estado", ha subrayado.



"Lo que no puede ser de modo alguno es que una familia decida", ha dicho, haciendo hincapié en que la "mayoría" de los ciudadanos quieren que los restos estén en un sitio "anónimo". En este sentido, ha pedido colaboración a la familia para dar solución al conflicto. "Todos tenemos la responsabilidad de ayudar", ha incidido Calvo.



"Vamos a exhumar a Franco y vamos a ver cual es la posición última de la familia", ha apuntado. En esta línea, Calvo ha dicho que el Ejecutivo está "en vías de encontrar salidas" para llevar a cabo la inhumación de los restos del dictador Francisco Franco, al tiempo que ha abierto la puerta a enmendar la Ley de Memoria Histórica para impedir que acaben en la parroquia de la Almudena.



RECHAZADO EL RECURSO CONTRA LA EXHUMACIÓN



Al comienzo de su intervención, Calvo ha anunciado que el Gobierno ha rechazado un recurso de reposición presentado por los monjes benedictinos contra la exhumación de dichos restos del Valle de los Caídos, así como una recusación planteada a la subsecretaria del Ministerio de Justicia sobre este mismo asunto. "Los restos de Franco salen del Valle de los Caídos", ha recalcado.



En esta línea, ha incidido en que la intención del Ejecutivo es "avanzar con absoluta normalidad" hacia dicha exhumación y ha manifestado que en el próximo Consejo de Ministros se dará "el último paso administrativo" para "acabar con una tumba de Estado" y con el "capítulo más negro" de la historia de España.



Según ha afirmado Calvo, durante la reunión del Consejo de Ministros ha dado cuenta de su encuentro con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, de quien encontró "una respuesta clara y meridiana" acerca de la exhumación de los restos de Franco. "La Iglesia no se opondrá", ha manifestado.



PIDE LA COLABORACIÓN DE LA IGLESIA



Asimismo, ha aseverado que le trasladó la "preocupación del Gobierno" sobre la ubicación final de los restos del dictador porque "no pueden estar en un lugar donde puedan ser objeto de homenaje o enaltecimiento".



En este sentido, ha pedido a la Iglesia su "colaboración" para dar cumplimiento a la finalidad de la Ley de Memoria Histórica --en fase de enmiendas en el Congreso-- y que los restos "no estén en un lugar de Estado ni enaltecido de modo alguno", con el objetivo de "garantizar el orden público".



Así, Calvo ha argumentado que es "obligación" del Gobierno garantizar la tranquilidad ciudadana y "cumplir la finalidad de la ley". "Al Gobierno no le parece que pueda estar en ningún sitio enaltecido y donde se pueda poner problemas de tranquilidad", ha puntualizado.



"Sin ningún tipo de ambage: no va a estar en ningún sitio donde esté enaltecido, como lo dicen nuestras normas". La ley establece que "las Administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".



Así pues, ha reiterado su petición a la familia Franco acerca de la necesidad de que "entienda cual es la necesidad de la democracia española de terminar con este episodio de la historia de España.



"Vamos día a día viendo los obstáculos para llegar al objetivo que es que Franco va a salir del Valle de los Caídos", ha insistido Calvo, que no ha precisado si el Gobierno vería admisible que los restos se entierren en un lugar privado de la parroquia de la Almudena.

