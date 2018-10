La Seguridad Social imita a Hacienda y también publicará su propia lista de morosos

19/10/2018 a las 06:00

La Seguridad Social publicará su propia lista de morosos al igual que hace la Agencia Tributaria. Así lo anunció este jueves el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que no entró en detalles de cómo y cuándo lo hará. "Por el momento lo que hay es un acuerdo del Consejo de Dirección de la Seguridad Social de publicar una lista de morosos", admitió Granado durante la celebración de una jornada organizada por CC OO.

El organismo público se suma así al método que puso en marcha en diciembre de 2015 el Ministerio de Hacienda, quien desde entonces publica cada año la lista de aquellas personas o empresas que tengan deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros, aunque la intención del actual Gobierno es rebajar el límite a 600.000 euros. En la última lista, con fecha del pasado mes de junio, figuraban un total de 4.318 nombres con deudas por valor de más de 14.300 millones.

Se trata, por tanto, de perseguir a aquellos que no estén al corriente con el pago de las cotizaciones sociales y con toda probabilidad estará formada mayoritariamente por empresas, según admitió el secretario de Estado. "Las empresas se enfadarán, porque en Seguridad Social me temo que las listas de morosos van a ser listas de empresarios, pero es inevitable, no es como en Hacienda que son personas físicas", puntualizó.

Queda por saber, entre otras cosas, cuál va a ser el límite que marque la Seguridad Social, ya que Granado sí avanzó que, al igual que la Agencia Tributaria, "lo haremos a partir de un nivel". De igual manera, seguirá la estela de su antecesor en el procedimiento que emplearán, ya que antes de su publicación avisarán a los empresarios deudores para que puedan ponerse al corriente en los pagos y evitar ser señalados.

"Darles esa posibilidad de que paguen y no salgan en la lista es lo más respetuoso", apuntó.

Pero antes será necesario modificar la Ley General de la Seguridad Social donde se establece la discrecionalidad de facilitar datos, algo que debe hacerse en el Parlamento, tal y como precisó el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, por lo que podría demorarse ya que el PSOE no tiene mayoría. Aibar aseguró a su vez que esta medida afectará también al autónomo empresario, tenga o no trabajadores a su cargo y señaló que quizás no se siga en todo momento el ejemplo de la Agencia Tributaria, pero que sí se tendrá en cuenta como filosofía.

Eliminar bonificaciones Durante su intervención, Granado afirmó que España debe "cobrar más impuestos para dedicarlos a gasto social", ya que en comparación con otros países europeos está "por debajo o muy por debajo" de lo que se financia con tributos. A su vez, defendió la necesidad de que los empresarios coticen más a la Seguridad Social, pero no con una subida de las tasas, sino poniendo fin a las subvenciones, como por ejemplo las que se dedican al fomento del empleo indefinido, que -a su juicio- han demostrado que no son muy eficaces.

Por otra parte, el secretario de Estado dio un dato muy llamativo para denunciar la precariedad salarial que hay en la actualidad: la media de las bases de cotización de las nuevas altas a la Seguridad Social son un 45% inferiores a la media de las nuevas pensiones de jubilación.

En concreto, las altas de pensión están de media en los 1.305 euros, mientras las altas de cotización apenas rondan los 900 euros en algunas provincias. "Es imposible pagar buenas pensiones con malísimas cotizaciones y esto el que no lo entienda, debe de entenderlo", señaló Granado. Además, apuntó que el nuevo pensionista entra en el sistema cobra 400 euros más de media que el que ha fallecido, mientras que los nuevos afiliados cobran entre 200 y 300 euros menos que el afiliado que se está jubilando. Por ello, afirmó que la devaluación salarial provocada por la reforma laboral de 2013 ha sido "un desastre".

