Dimite la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid

La hasta ahora portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruis-Huerta, ha presentado este lunes 8 de octubre su dimisión "por motivos personales", han informado fuentes de la formación morada.

La diputada se mantenía como portavoz del Grupo pese a que Podemos ya había elegido candidato para las próximas elecciones autonómicas, Íñigo Errejón, una situación que estaba provocando malestar entre los compañeros y la propia Ruiz-Huerta, que no se sentía apoyada por parte de su grupo.

De hecho, fue muy comentado que en el último Debate sobre el Estado de la Región, Errejón ni ningún otro integrante de Podemos -al margen de los compañeros de grupo- acudiera a apoyar a Ruiz-Huerta durante su intervención.

A las 11.30 horas, hará declaraciones en la Asamblea de Madrid, donde está previsto que anuncie que también renuncia a su acta y que se vuelve a ejercer la abogacía.

Lorena Ruiz-Huerta en algunas ocasiones aseguró que le apetecía "muchísimo" ser candidata a las elecciones autonómicas de 2019, pero en un espacio en el que se pudieran "confluir movimientos sociales" y, a partir de esa confluencia, pudieran celebrar "unas primarias que reflejen una pluralidad".

Pero, para la que hasta ahora era la portavoz de Podemos en la región el nuevo Reglamento de primarias, "aprobado con las exigencias del candidato favorito de la Dirección", resultó ser un texto que, a su parecer, no garantizaba la pluralidad y que estaba hecho "para expulsar de la lista añ que no sea la mayoritaria". Por ello, Ruiz-Huerta, cercana a la corriente Anticapitalistas, decidió que no se presentaría como candidata a ese proceso de primarias.

No es la primera vez que las discrepancias internas acaban con un movimiento en la portavocía del Grupo y algo muy similar ocurrió con la salida del parlamentario de la formación 'morada' en la Cámara regional José Manuel López como portavoz, cuando fue sustituido por la propia Ruiz-Huerta.

Se lo comunicaron antes de celebrarse el consejo Ciudadano por el secretario general de Podemos, Ramón Espinar, para ser sustituido por Ruiz-Huerta, que en ese momento era portavoz adjunta.

