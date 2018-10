04/10/2018 a las 06:00

Los técnicos del Gobierno ya han realizado una primera visita prospectiva a la tumba de Francisco Franco con vistas a iniciar los trámites de su exhumación. La comitiva, según confirmaron fuentes del Ejecutivo, se desplazó el pasado lunes al Valle de los Caídos.

El grupo estaba encabezado por la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, y el subsecretario de Presidencia, Antonio Hidalgo. Ambos fueron acompañados de técnicos de Patrimonio, dependientes de Presidencia de Gobierno, que fueron los que analizaron 'in situ' los pormenores de la maniobra para levantar la losa, sacar el ataúd y trasladar los restos fuera de la basílica.

Desde el Gobierno aseguraron que se trata de una visita estrictamente técnica y que la exhumación sigue prevista para antes de finales de año, tal y como anunció en su día el Ejecutivo. El Consejo de Ministros quiere analizar a finales de este mes o principios de noviembre las alegaciones presentadas por la familia del dictador contra el traslado.

La visita de la comitiva gubernamental el pasado lunes, día de cierre al público, provocó el enfado de la Abadía del Valle de los Caídos, que este martes criticó, en un comunicado, no ser avisada de esta 'inspección técnica'.

Entre tanto, la Conferencia Episcopal avanzó este martes que no se opondrá a que los restos de Franco descansen en la Almudena. Su portavoz, José María Gil Tamayo, recordó que la Iglesia no tiene competencias sobre el destino de los restos del dictador y que, en ningún caso, "puede negar a un cristiano" el enterramiento, ya que "los muertos no tienen carné político".

