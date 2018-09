Actualizada 12/09/2018 a las 12:34

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido este miércoles en que está "muy tranquilo" porque su caso no tiene "nada que ver" con el del máster que ha provocado la dimisión de la ya exministra de Sanidad Carmen Montón, y no cree que deba dar ya más explicaciones al respecto.

En declaraciones en el Congreso, Casado ha dicho estar de acuerdo con lo que dijo ayer por la mañana Montón cuando apuntó "que no todos los casos son iguales" y ha dicho que en el suyo no se produjo la "supuesta falsedad de documento público" y los cambios en el registro de las notas que sí se ha podido cometer con la ministra.

Ha subrayado que lleva cinco meses dando explicaciones por el curso que hizo y que, ha reiterado, no fue un máster sino un acceso al doctorado, y ha recordado que la primera vez que se publicó algo sobre este asunto él compareció más de dos horas ante unos sesenta periodistas.

Y en otra ocasión llegó a retrasar un viaje a Colombia en el que tenía previstas audiencias con cuatro jefes de Estado para dar más aclaraciones, ha recalcado Casado, quien ha advertido de que no piensa dar más "explicaciones de fondo" porque su caso está ya "en otra instancia", la judicial.

"España no está para seguir hablando de un curso de doctorado de hace diez años", ha dicho Casado, quien ha defendido que su partido esté en "lo importante", que es, en su opinión, recordar que ya han dimitido dos ministros del Gobierno de Sánchez, alertar sobre la desaceleración o pedir al Ejecutivo que actúe en Cataluña.

El presidente del PP ha insistido en que en su primera comparecencia ante los periodistas para dar explicaciones sobre el curso que hizo les enseñó "toda la documentación y los trabajos realizados".

Trabajos que, ha advertido, "no son públicos" en el caso de un curso para acceder al doctorado como el suyo, y por esa razón, además de porque el asunto está en manos de la justicia, defienden fuentes del PP que Casado no los muestre.

El líder de los 'populares' ha recordado a los periodistas, por otro lado, que no obtuvo un título académico por este curso porque no escribió la tesis doctoral.

Entiende, ha dicho, que sea "muy difícil explicar" a quienes están pagando miles de euros por un máster que lo suyo no fue eso sino un curso "habilitante" para el doctorado, que sólo costó 600 euros y en el que solo tuvo que aprobar cuatro asignaturas porque las demás se las convalidó el rectorado.

Pero ha insistido en distinguir su caso del de Carmen Montón. No solo porque lo de la ministra sí era un máster, sino también porque él, ha subrayado, guardó toda la documentación, hizo todos los trámites en secretaría y no tenía relación personal con los responsables del curso.

No ha querido Pablo Casado entrar en si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe hacer pública su tesis doctoral, aunque sí ha recordado que dicha tesis sí habilita, en ese caso, para un título, cuando su curso.

Y ha apuntado que le da a Sánchez el "beneficio de la duda", y espera que ponga a disposición del Congreso "toda la información que se le solicite".

Pero ha dicho que "desviar el foco de lo que pasa en el Gobierno a quien menos interesa es a la oposición".

"Si hablamos de la tesis del señor Sánchez no estamos hablando de lo que pasa en Cataluña, lo que está pasando con el desempleo de agosto, de lo que está pasando en Navantia o con la desaceleración", ha dicho.

