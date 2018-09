Sánchez recuerda que la Constitución permite "explorar nuevos consensos"

Actualizada 06/09/2018 a las 14:03

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este jueves que la Constitución "permite explorar nuevos consensos" siempre que prevalezca el diálogo y la generosidad y se huya de "personalismos", afirmación que ha hecho en la presentación de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Carta Magna.



En el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, junto a la presidenta de las Cortes, Ana Pastor, y el del Senado, Pío García-Escudero, Sánchez ha apuntado también que a la Constitución se la honra "cumpliéndola y haciéndola cumplir", a tres meses celebrar sus 40 años de vigencia con un acto extraordinario en la Cámara Baja.



"Con la Constitución aprendimos que nunca más un proyecto político puede dividir la sociedad en dos mitades", ha alertado el jefe del Ejecutivo.



En su opinión, el aniversario constitucional del próximo 6 diciembre no conmemora solo la vigencia de un texto jurídico, sino la vigencia de un espíritu que hizo a España pionera en la defensa de valores universales, comprometida con Europa e Iberoamérica, emprendedora, solidaria, feminista, justa y cohesionada.



"Una sociedad moderna que quiere encontrarse en el valor de la palabra y el espíritu de diálogo como en el 78", ha destacado el presidente, quien piensa que el 40 aniversario de la Carta Magna es una nueva oportunidad para contar al mundo el éxito de ese proyecto.



Ha afirmado Sánchez que con el proyecto constitucional no solo "se acertó" en lo principal, sino también en lo que entonces parecía secundario, permitiendo la integración de España en la UE, los "beneficios del autogobierno" o la derrota del terrorismo de ETA.



Le han escuchado representantes institucionales y parlamentarios congregados en Pasos Perdidos, entre ellos la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, miembros de las Mesas del Congreso y el Senado, y el presidente del PP, Pablo Casado, pero no han asistido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ni el de Ciudadanos, Albert Rivera.



Ana Pastor se ha encargado de presentar los principales actos que se celebrarán de aquí a final de año y que culminarán con una conmemoración extraordinaria en el Congreso, el 6 de diciembre, cuando la Constitución cumple 40 años de su aprobación.



La víspera se estrenará el Auditorio Nacional una obra musical compuesta ex profeso para el aniversario, en un concierto presidido por los Reyes y antes, a partir del 17 de septiembre, se inaugurará una exposición al aire libre, en la Carrera de San Jerónimo, ante el Palacio de las Cortes, sobre los 40 años de España y democracia.



En su discurso, la presidenta ha dicho que celebrar la Constitución es "celebrar nuestra reconciliación, nuestra libertad y nuestro progreso", en un camino facilitado por "la decisión de líderes generosos y del conjunto de españoles generosos que prefirieron la concordia y supieron poner nuestra convivencia por encima de intereses políticos e ideológicos".



Pastor ha remarcado que el "éxito" de estos 40 años es "el éxito de todos los españoles" y ha proclamado que la Carta Magna "nos ha traído muchísimas cosas buenas" que son las que se quieren celebrar.



Ha explicado que muchas de las iniciativas del 40 aniversario van a tener continuidad en el tiempo y servirán para mantener, ha enfatizado, su "espíritu de concordia" y el de una Transición "que nos hizo mejores a todos los españoles" y posibilitó "esa reconciliación de la que estamos disfrutando".



Igualmente ha tomado la palabra el presidente del Senado, Pío García-Escudero, quien ha hecho hincapié en que "no hay mejor homenaje" a la Constitución que "proteger, respetar y potenciar el papel político y las funciones de nuestro Parlamento, tanto del Congreso como del Senado".



García-Escudero ha subrayado que es preciso reivindicar el "valor trascendental" de la Constitución en términos de "libertad, democracia, derechos fundamentales, imperio de la ley" así como en cuanto supon de "reconocimiento político de la esencial pluralidad interna de España dentro de su incuestionable unidad como nación".

