Exteriores relaciona los vientres de alquiler en Ucrania con el tráfico de niños

Actualizada 30/08/2018 a las 11:22

El anuncio del Consulado español de Kiev de no continuar con el registro de hijos por gestación subrogada, presentados por padres españoles que habían contratado los servicios de clínicas de Ucrania, coincide con una operación policial que complica aún más la situación de las familias que esperan con el bebé en brazos, o por venir.

Según las autoridades ucranianas, una pareja italiana había declarado en 2011 que el bebé había crecido en un vientre de alquiler a partir del espermatozoide del padre. Sin embargo, requerida la prueba de ADN en Italia, el resultado les desmintió, según medios locales, y fueron procesados. A mediados de julio, después del arresto, el fiscal general de Ucrania, Yuriy Lutsenko, aseguró que se trataba de una adopción ilegal, al haber comprobado que los padres 'intencionales' nunca habían estado antes en Ucrania para aportar el "biomaterial" necesario. El intermediario, señaló, era la clínica Biotexcom, una de las más utilizadas por los españoles.

El fiscal instó a las víctimas a denunciar ante el Estado. Mientras que la gestación subrogada es una práctica legal en Ucrania que ampara incluso a extranjeros, el tráfico de niños puede estar penado con hasta 15 años de prisión.

En la primera y hasta ahora única comunicación -verbal en una reunión de finales de junio-, el Consulado había expresado que su negativa a registrar a los hijos de españoles nacidos por gestación subrogada se amparaba en el cambio del reglamento europeo de protección de datos. Aseguraron que la nueva ley les impedía estar presentes en la extracción de muestras para un análisis de ADN que ellos mismos venían gestionando, hasta el 5 de julio, en laboratorios españoles. Ahora bien, la alternativa legal para cumplir tanto con el reglamento como con el registro podría existir. En efecto, desde el 25 de mayo, lo genético se cataloga como "dato sensible", pero la Agencia Española de Protección de Datos, a raíz del drama de las familias españolas en Kiev, "ha ofrecido su asesoramiento al Ministerio de Exteriores en los temas del reglamento que afectan a esta cuestión en particular, de forma se pueda facilitar a las familias una información adecuada sobre cómo llevar a cabo los procedimientos de filiación con dichas garantías". Era posible encontrar la salida que satisfaciera ambas posiciones, pero este miércoles el Ministerio de Exteriores corrigió el motivo para denegar la nacionalidad de los bebés.

NUEVAS "EXCUSAS"

"La reciente modificación del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos no es la causa de ninguna paralización (...) El tratamiento de este tipo de expedientes requiere de un especial cuidado por parte de la Sección Consular de la Embajada de España en Kiev al haber sido informada en los últimos meses de posibles casos de mala praxis médica asociada a los procesos de reproducción asistida, así como de casos de posible tráfico de menores", sostuvo en un comunicado.

Sin embargo, al "adoptar todas las precauciones necesarias para proteger el interés superior de los menores", anula precisamente la única prueba que constataba que los españoles no volvían con un menor que no tuviera "material biogenético" de al menos uno de los progenitores (la ley ucraniana exige que tengan obligatoriamente la del padre o no se considera "gestación subrogada"): la prueba de ADN realizada por un laboratorio español con el que tuviera convenio, y al que sus funcionarios enviaban directamente las muestras.

El Consulado tampoco da respuesta a la treintena de familias que aguardan por una cita, en la que se inscriba o deniegue la nacionalidad al menor. Y ralentiza cada vez más el servicio. Si a quien pedía la cita a mediados de julio se la daban para octubre, este martes la espera se alargaba hasta finales de noviembre, como confirman familias afectadas en Kiev. Mientras los partos no se detienen, la única clínica investigada ha suspendido nuevos contratos, que rondan los 35.000 euros, lo que alerta a quienes aún esperan que nazca su hijo. Biotexcom, que tiene compromisos en su plan más económico hasta 2022, argumenta la próxima entrada en vigor de una ley que impediría esa práctica para extranjeros no residentes.

