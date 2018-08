El PP cree que la exhumación de Franco "no va con la España de 2018"

Actualizada 26/08/2018 a las 13:38

El vicesecretario del Partido Popular, Javier Maroto, ha dicho este domingo que la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos "no va con la España de 2018" ni con su formación, por lo que el PP se abstendrá con "absoluta indiferencia".

"El Partido Popular no va a entrar en esto, no es un tema que preocupe a los españoles, al Partido Popular y, por tanto, cuando llegue el momento, nosotros diremos esto. Este asunto no va con la España de 2018 ni con el Partido Popular. Nos abstenemos con absoluta indiferencia", ha asegurado Maroto en encuentro con medios.

El BOE publicó este viernes el real decreto, aprobado en el último Consejo de Ministros, que permitirá exhumar al dictador al puntualizar que a partir de ahora el Valle de los Caídos será un "lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas" de la Guerra Civil donde "solo podrán yacer los restos mortales" de los fallecidos en la contienda.

Te recomendamos

Maroto ha asegurado que la posición de abstención de su formación viene motivada por dos razones.

"En primer lugar, porque significa que nuestra formación no quiere tener ninguna vinculación con un régimen que era una dictadura donde las libertades no estaban garantizadas", ha explicado el vicesecretario del PP.

"Por otro lado -ha continuado- porque creemos que debe haber un Gobierno que no rebusque y rasque en la tumba de hace 40 años, sino que busque y rasque en las oportunidades de los españoles en el futuro. Por tanto, esta abstención significa ningunear esa decisión del Gobierno", ha aseverado.

Maroto ha apuntado que "si esto está sobre la mesa es porque el señor Sánchez necesita, como los chipirones, echar tinta sobre asuntos que no le salen bien". "Con lo que tiene en Cataluña, la inmigración y en materia económica, no me extraña que necesite utilizar trucos como este", ha manifestado.

Selección DN+