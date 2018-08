El PP lucha para que no se disipe el 'efecto' Casado y Cospedal mira a Europa

20/08/2018 a las 06:00

En un tiempo caracterizado por la volatilidad y por la velocidad con la que se suceden los acontecimientos, en el PP no creen conveniente fiar su éxito electoral al 'efecto Casado'. La designación del nuevo líder sí parece haber servido de impulso en algunas encuestas para un partido que atravesaba momentos de desaliento tras su desalojo repentino de la Moncloa. "Pero la novedad -advierten fuentes populares- dura lo que dura". Y para prolongar, o garantizar, la rentabilidad de la renovación, en la formación conservadora se plantean ahora una vuelta de verano de trabajo intenso. El partido nombrará a partir de septiembre a los candidatos de las capitales de provincia y celebrará una convención en otoño.

Por su parte, María Dolores de Cospedal no ha tomado aún ninguna decisión sobre su futuro tras la derrota en las primarias del PP. Pero su apuesta por Pablo Casado en la segunda vuelta del proceso le concede ahora cierto margen para resolver en qué proyecto quiere embarcarse. En el partido abundan las voces que la sitúan como cabeza de cartel para las elecciones europeas del 26 de mayo y no para intentar recuperar Castilla-La Mancha. Dicen en su entorno que los rumores están alentados por su designación como presidenta de la Comisión de Exteriores en el Congreso. Pero de ser ese el destino elegido por la exsecretaria general, fuentes populares dan por sentado que la dirección escuchará su preferencia. En el PP reconocen el trabajo que Esteban González Pons ha desempeñado en los últimos años como portavoz del partido en Bruselas y saben que estaría encantado de liderar esa lista al Parlamento europeo en 2019. Voces próximas al dirigente popular no lo niegan, pero aclaran que tampoco tendría inconveniente en ser el número dos de Cospedal, si ese es el caso.

Lo que, en absoluto, entra en los planes de González Pons es cambiar de tercio y pelear por la alcaldía de Valencia, por mucho que su nombre haya estado en boca de todos como la opción más potente. Es una de las plazas importantes que el PP aspira a recuperar en las elecciones municipales de 2019. Esa y la del Ayuntamiento de Madrid. Son dos vacantes que Mariano Rajoy dejó sin cubrir y sobre las que ahora tendrá que reflexionar el nuevo presidente del partido. El propio Casado sonó, antes de batallar por el liderazgo del PP, como posible cabeza de cartel para el consistorio madrileño. Pero también Soraya Sáenz de Santamaría ha figurado siempre en las quinielas.

Los deseos de Santamaría El futuro de la exvicepresidenta del Gobierno, en todo caso, es otra de las incógnitas por despejar. El secretario general de los populares insistió la semana pasada en que es "un activo del partido". Teodoro García Egea recordó, además, en una entrevista en Europa Press que sigue en pie el ofrecimiento para que la hasta ahora mano derecha de Rajoy en el Gobierno se integre en el Comité Ejecutivo. "Creemos que es bueno contar con la experiencia de Soraya Sáenz de Santamaría -subrayó-. Y no sólo de ella, también queremos contar con todo su equipo, como con Fátima Bánez".

Selección DN+