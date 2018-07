Ione Belarra, elegida portavoz de Unidos Podemos en Secretos Oficiales

Actualizada 25/07/2018 a las 13:06

El pleno del Congreso ha aprobado este miércoles, por 309 votos a favor, tres en blanco y doce nulos, el nombramiento de la portavoz adjunta de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, Ione Belarra, como representante de su grupo en la Comisión de Secretos Oficiales en sustitución de Irene Montero.



Montero permanece de permiso de maternidad desde el 3 de julio cuando dio a luz a sus mellizos, por lo que no podía estar presente esta tarde en la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia, Felix Sanz Roldán, ante la Comisión de Secretos Oficiales.



En esta comisión, cuyas reuniones son a puerta cerrada y de carácter reservado, están presentes los portavoces de los grupos del Congreso, que esta tarde escucharán las explicaciones del director del CNI para explicar la actuación de sobre la actuación del servicio de inteligencia en relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein tras las informaciones publicadas sobre las actividades del Rey Juan Carlos I.



En un principio, Unidos Podemos planteó que durante la ausencia de Montero fuera el diputado Rafael Mayoral quien la sustituyera temporalmente ese órgano de la cámara, aunque ante el riesgo de que no le apoyara el PP -por no ser portavoz o portavoz adjunto del grupo, como es lo habitual- decidió designar a Ione Belarra.



Belarra ha sido elegida cumpliendo con el requisito de obtener el apoyo de tres quintos de la Cámara Baja, en una votación con urnas y con papeletas.



Presidida por la propia presidenta del Congreso, Ana Pastor, el resto de portavoces que forman parte de esta comisión, cuyas reuniones son a puerta cerrada y de carácter reservado, son Adriana Lastra (PSOE), Rafael Hernando (PP), Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), Joan Tardá (ERC), Aitor Esteban (PNV) y Jordi Xuclà (PDeCAT).

