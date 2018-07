Cospedal rechaza que la elección por compromisarios deslegitime el proceso del PP

La secretaria general del PP y candidata a la Presidencia, María Dolores de Cospedal, ha rechazado este lunes la idea de que la elección final del líder del partido a cargo de los compromisarios del congreso deslegitime este proceso.



Cospedal también ha sugerido que la candidatura de Pablo Casado es "próxima" a José María Aznar, mientras que se ha mostrado convencida de que Mariano Rajoy no va a tratar de influir en este proceso.



En declaraciones en la Ser, Cospedal ha recordado que en el último congreso se decidió que los militantes participasen para elegir no solo a los compromisarios sino también entre los precandidatos.



Ha explicado que el procedimiento actual, por el que los compromisarios tienen la última palabra en el congreso y elegirán a los dos más votados de la primera vuelta, es el que se dieron todos los populares en el último congreso.



"Y por lo tanto no entiendo lo de cambiar reglas del juego a mitad del partido", ha dicho Cospedal cuando se le ha preguntado si consideraría mermada su elección en caso de quedar segunda en la primera vuelta, que votan los militantes, y ganar el congreso con el apoyo de los compromisarios.



Además ha señalado que "puede ocurrir que cambie el sentido del voto" porque en la primera vuelta hay seis candidatos y en la segunda solo dos, y en ese caso "obviamente" el voto cambia.



"No creo que por eso nadie tenga que desletigimar, a mí o a nadie", ha apuntado la secretaria general.



Por otra parte, María Dolores de Cospedal se ha mostrado convencida de que Rajoy permanecerá imparcial en este proceso, mientras que ha señalado que "no puede saber" si Aznar trata de influir, aunque sí ha considerado que hay candidaturas "próximas" al expresidente.



"Parece que es la de Pablo Casado", la candidatura próxima a Aznar, ha continuado Cospedal, por entender que "así lo traslucen y lo traslada" el propio candidato "en muchos de sus actos e intervenciones".



Ha añadido que, en cualquier caso, "no es ni bueno ni malo un apoyo más de una persona que ha sido presidente del partido".



También ha rechazado la idea sugerida por Aznar de que todo el centro derecha confluya en un solo partido, sin descartar la suma de PP y Ciudadanos, porque para la secretaria general su partido tiene "la entidad suficiente" para ser el "referente del centro reformista".



"Tenemos que ser nosotros mismos actualizados y renovados, aprendiendo de nuestros errores, recogiendo lo mejor que hemos hecho pero conservando nuestra naturaleza como partido más importante de España", ha dicho.



Y ha tenido otra referencia a Casado al recordar que es el candidato más joven pero advertir de que "la edad por sí sola no supone regeneración".

