Interior inicia los trámites para el traslado de los presos del "procés"

El Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, ha preguntado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena si ya ha concluido la instrucción de la causa del proceso soberanista catalán con la perspectiva de trasladar a cárceles catalanas a los presos preventivos de esa causa. Fuentes del Ministerio han confirmado a Efe el envío de ese escrito, que afecta a cuatro presos, entre ellos los "Jordis", y que supone el primer trámite para el traslado de los reclusos.



Por el momento, al Tribunal Supremo solo ha llegado la notificación por parte de la prisión madrileña de Soto del Real, donde se encuentra el excandidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y la de Alcalá-Meco, donde se encuentran la expresidenta del Parlament Carme Forcadell,; y la exconseller Dolors Bassa.

Llarena ya tiene sobre la mesa el escrito de prisiones para resolver sobre el posible traslado de estos cuatro procesados, si bien no hay un plazo establecido para tomar esta decisión, según fuentes del Tribunal Supremo.



El resto de reclusos, entre ellos el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, se encuentran en la cárcel de Estremera. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó poco después de tomar posesión que el traslado de los presos se evaluaría una vez que Llarena concluyera la instrucción que desarrolla en el Tribunal Supremo y que está próxima a su final. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que es razonable que, concluida la instrucción, se produzca ese acercamiento. Es decir, el fin de las diligencias respecto a los presos preventivos está próximo, con independencia de lo que ocurra respecto de los procesados que se encuentran huidos en el extranjero. Grande-Marlaska ha reiterado que, aunque la competencia sobre traslados sea de Instituciones Penitenciarias, no se traslada a presos preventivos sin el visto bueno del juez que instruye el proceso para no entorpecer la práctica de diligencias. Llarena ya aclaró en un auto que la decisión sobre la cárcel en la que permanecen los presos, ya sea preventivos o condenados, es de Prisiones, no del juez. Según el diario El País, Interior también ha pedido un informe para acreditar que los nueve presos del "procés" tienen arraigo familiar en Cataluña, única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en materia de prisiones. Esos presos son el exvicepresident catalán Oriol Junqueras, los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el diputado y expresidente de ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

LLARENA REITERA QUE LA DECISIÓN ES DE INTERIOR

El juez que instruye la causa abierta sobre el "procés", Pablo Llarena, ha contestado al escrito remitido por Instituciones Penitenciarias que la decisión de trasladar a cuatro presos preventivos, entre ellos los "Jordis", corresponde al Ministerio del Interior. El excandidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y la exconseller Dolors Bassa solicitaron a Llarena su traslado por razones familiares. En concreto, pidieron que les trasladasen a los centros penitenciarios de Quatre Camins y Brians II (Barcelona), Girona Mujeres y Barcelona Mujeres.



Ahora, en una providencia Llarena responde que no existe "razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación."

