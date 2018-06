ERC rompe con Juanjo Puigcorbé por "menosprecio" hacia funcionarios

ERC ha anunciado este jueves que rompe toda su relación con el actor Juanjo Puigcorbé, concejal de su grupo en el Ayuntamiento y en la Diputación de Barcelona, y le ha exigido que cese en todos sus cargos tras conocerse un informe que le acusa de actitudes de "soberbia y menosprecio" hacia funcionarios de la institución provincial.



El actor había anunciado el pasado 8 de junio en un escueto comunicado que dimitía como concejal y como diputado provincial "por motivos personales", aunque fuentes de ERC han reconocido que el cese había sido solicitado por el partido al tener conocimiento de este informe interno, que este jueves ha revelado El Periódico.



Aunque había anunciado su dimisión, el actor ha comunicado a ERC que revoca su renuncia y que seguirá como concejal no adscrito, tras filtrarse la información con las acusaciones, que ha negado, aduciendo que se trata de "acusaciones anónimas" recogidas en "un informe que todavía no está terminado".



"Dentro de unos días todo el mundo verá qué ha pasado y creo que será muy clarificador para todo el mundo. Todos podemos adivinar qué ha pasado", ha declarado el actor y concejal esta mañana al ser requerido por el informe por los periodistas.



En un comunicado, ERC ha confirmado la existencia del informe interno y ha señalado: "Los hechos relatados no encajan con los valores republicanos que defiende ERC y queremos expresar nuestro rechazo y condena a estas actuaciones".



El informe en cuestión lo ha hecho una empresa externa a la Diputación y recoge "la situación psicosocial del área de gerencia de servicios de cultura" de la Diputación, de la que Puigcorbé era el responsable político.



Según El Periódico, el informe atribuye a Puigcorbé haber generado "situaciones emocionales que afectan a parte del colectivo de trabajadores", "injerencias políticas" en el trabajo de los técnicos, y "poco respeto" por estos.



"El trato personal del político hacia el personal de la gerencia no es correcto, denota menosprecio, soberbia, poder y autoridad. Y llevando esta situación a un nivel público", añade el informe según el rotativo.



En su comunicado, ERC afirma que no puede "tolerar este tipo de comportamientos" y por ello han "roto la relación con el hasta ahora concejal" y le ha pedido "la baja de todos sus cargos", como anunció que haría el pasado 8 de junio.



"ERC espera que no dé marcha atrás en la renuncia que firmó hace tres semanas", señala ERC, que espera que Puigcorbé devuelva el acta de concejal al partido "o en caso contrario será expulsado del grupo de Esquerra Republicana".



Esta tarde está previsto que se reúna la ejecutiva de ERC de Barcelona para analizar los hechos y que los órganos del partido tomen las decisiones sobre el hasta ahora concejal.

