Guirao recibe la cartera de Cultura: "Buscaré consenso, aunque está complicado"

El nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha recibido este jueves 14 de junio la cartera del ministerio de manos del anterior ocupante del cargo, Màxim Huerta, que dimitó este jueves, asegurando que su principal objetivo será el de "buscar consenso, aún sabiendo que está complicado".



"Cuando hay consenso salen acuerdos en forma de decretos, órdenes ministeriales...sin él, casi nada. Voy a intentarlo, sé que está complicado", ha afirmado durante su intervención en la sede del Ministerio de Cultura y Deporte. Al empezar, también ha reconocido las dificultades que tendrá que afrontar "por los tiempos y el presupuesto".



Guirao ha estado muy arropado por el mundo de la cultura y también por el de la política, empezando por la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Las he atracado para que vengan conmigo, pero ha sido todo muy inocente", ha bromeado el nuevo ministro.



También han estado en el acto dos exministros socialistas como Carmen Alborch y César Antonio Molina, para quienes ha tenido palabras de agradecimiento, así como representantes culturales de los grupos políticos en el Congreso o el exsecretario de Estado de Cultura 'popular', Miguel Ángel Cortés.



El director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, el director general del Teatro Real, Ignacio García Berenguer, el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, el secretario general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga o la directora general de la Coalición de Creadores, Carlota Navarrete, han sido algunos de los representantes de la cultura que se encontraban en el traspaso de cartera.



Guirao ha tenido también palabras para el deporte, pidiendo con humor "paciencia" a la prensa deportiva. "Sed benévolos, al menos una semana, porque me aplicaré", ha añadido, tras citar tanto al deporte de élite --alabando los éxitos de la selección española de fútbol-- como otorgando relevancia al deporte que practican las personas con discapacidad.



LA VICTORIA DE 'LA ROJA'



"No recuerdo nada que nos uniera tanto como la victoria de 'La Roja' en el Mundial de 2010 y le deseo todo lo mejor para este nuevo Mundial", ha apuntado, además de hacer un guiño al deporte que "practica": andar, correr o la gente que sale al parque. "Vamos a intentar abordarlo con naturalidad porque el deporte trae salud, cohesión, éxitos e integración", ha señalado.



Por su parte, el exministro Màxim Huerta ha aseverado que, con la llegada de Guirao, la cultura "está en buenas manos". "Le deseo mucha suerte al ministro, que disfrute de la cultura y el deporte y de este ministerio que es un lugar maravilloso. En mi cabeza había muchos proyectos y en la tuya sé que hay más y mejores", ha destacado, tras regalarle el libro 'Paraíso inhabitado', de Ana María Matute.



Huerta ha afrontado esta despedida "como si de un libro se tratara, pasando página o como una obra de teatro en la que cae el telón". "Como si fuera un concierto, pero no me pidáis los bises", ha ironizado. Guirao ha tenido palabras para el ministro saliente, agradeciendo su "generosidad" cuando aceptó el cargo "dejando otras cosas" y "la manera impecable" en que ha renunciado. "Será un ejemplo para mi", ha apuntado.



ESTAR "A LA ALTURA DE LAS EXPECTATIVAS"



El nuevo ministro de Cultura y Deporte ha reiterado en la idea de "pedir a todos sentarse a arreglar" los problemas del sector, si bien remarcando que la cultura tiene dos "vertientes". La "identidad" y el Producto Interior Bruto. "Gran parte del turismo es por el Patrimonio Histórico: la cultura genera dinero, evolución e investigación", ha aseverado.



En este sentido, también ha incidido en el hecho de que la cultura "se cree por estratos, ya que sobre las cenizas nada sale". "Es por ello que las humanidades son importante para generar gente con formación y peso. La tecnología es muy importante, pero sin alma nos puede llevar a sitios que no queremos transitar", ha señalado.



Es por ello que ha propuesto una fórmula conjunta de trabajo sobre la que partir su proyecto, equilibrando "el patrimonio con la creación contemporánea". "Vamos a intentarlo y os pido las primeras disculpas si en alguna cosa meto la pata, pero voy a intentar no hacerlo y estar a la altura de las expectativas que se han generado", ha concluido.

