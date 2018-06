El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves, preguntado acerca de si optará o no a liderar el PP nacional tras anunciar su marcha Mariano Rajoy, que tomará "la decisión" y la comunicará a partir del momento en que se convoque el Congreso Extraordinario del PP, en los tiempos que marque la Junta Directiva del próximo lunes.



Preguntado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta varias veces por esta cuestión y con distintas formulaciones, el mandatario autonómico no ha querido dar más pistas sobre su futuro, aunque sí ha admitido que la situación del PP podría tener un "impacto" directamente en el partido en Galicia en lo que respecta a los calendarios previstos, como el de las elecciones municipales. En todo caso, ha asegurado que sería "un impacto" de semanas y no de meses.

