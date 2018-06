Estabilidad. Esta es la palabra que más repite Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso, para explicar el giro dado por su partido, que en un soplo pasó de apuntalar el Gobierno de Rajoy a despeñarlo. Esteban afirma que mantener al Ejecutivo del PP, tras la sentencia de la trama Gürtel y la moción de censura, abocaba al Estado a un callejón sin salida. En esta tesitura, y con el presupuesto en el bolsillo, la opción de apoyar a Pedro Sánchez era inevitable, un sostén que los nacionalistas vascos prestarán con intención de garantizar la gobernabilidad hasta el final de la legislatura.

El PNV ha pasado en pocos días de sostener al PP aprobando los presupuestos a propiciar la caída del Gobierno. ¿Cómo se puede justificar este giro?

Han sido unos días complicados y la decisión ha sido muy difícil, pero ocurrió un hecho, la sentencia demoledora del 'caso Gürtel', que salió justo el día después de la aprobación de los presupuestos. Acto seguido, se presentó una moción de censura por parte del PSOE, generando una situación inédita y que no se podía ignorar. El PP no fue consciente de la repercusión social de la sentencia. Por si fuera poco, Ciudadanos anunció que retiraba su apoyo al Gobierno y pedía elecciones, de manera que la estabilidad no estaba asegurada. Tomamos la decisión tras sopesar todos estos hechos.

No obstante, antes de Gürtel los casos de corrupción acosaban al PP y ello no impidió su apoyo a las cuentas...

Sí, pero ¿qué alternativa de Gobierno había? La única posibilidad de que las cosas funcionaran era hacer política y negociar unos presupuestos. La situación cambia cuando se produce la sentencia y se presenta una moción de censura.

Ustedes adoptan una decisión para evitar el caos, pero ¿el resultado no ha sido la posibilidad de un gobierno o de una legislatura Frankenstein, como la ha denominado el PP?

Sí, desde luego. Yo ya se lo dije al candidato, ahora presidente: 'no le arriendo la ganancia'. Evidentemente, el escenario es complicadísimo. Esto va a ser el 'pim, pam, pum' todos los días. Podemos apretará e intentará poner en aprietos al PSOE, pero también se tendrá que medir. Por otra parte, la capacidad de aprobar leyes será limitadísima. La continuidad de la legislatura no está asegurada, pero es que con la situación anterior, con Rajoy como presidente, tampoco lo estaba.

En esta tesitura tan complicada, ¿cuál va a ser la postura del PNV, favorecer la gobernabilidad?

Siempre, claro. Esta es nuestra actitud habitual. Lo hemos intentado hasta la fecha y ahora seguiremos en la misma línea, en otro escenario. Hemos intentado explicar la complejidad de la situación, porque aquí ha habido hasta pulsiones personales en la toma de decisiones. Por ejemplo, en el ámbito catalán. Los agravios que siente la sociedad catalana y también algunas personas que padecen en su carne penas de cárcel, inhabilitaciones, multas o embargos. Todas estas cosas pesan.

Por tanto, ¿no van a aprovechar la debilidad del Gobierno para plantear cuestiones como el acercamiento de los presos o el nuevo estatus?

No hombre, no. El Gobierno socialista va a estar muy limitado, ya sabemos que tendrá una capacidad de actuación reducida. Espero que Sánchez respete, como dijo en el estrado, los acuerdos a los que habíamos llegado y mantenga una relación fluida con el Gobierno Vasco para hablar del autogobierno y otras cuestiones, pero no le vamos a poner en ningún aprieto, porque entonces sí que nos pondríamos en contra de la gobernabilidad y eso no lo vamos a hacer.

Entiendo por tanto que el PNV está por la labor de favorecer el Gobierno de Sánchez hasta que se termine la legislatura.

Sí, porque es necesaria la estabilidad y un poco de serenidad. Tras años tumultuosos, todos necesitamos ponernos en la casilla de salida y mantener una política más dialogante.

PRECIPITACIÓN Y PRESIÓN

Sánchez les garantizó que el presupuesto se iba a aprobar pero, ¿hubo otro tipo de compromisos, como la transferencia de prisiones o de la gestión de la Seguridad Social?

No se ha entrado en estos temas. Hay que entender las situaciones y los momentos. Hubo precipitación por parte de Sánchez al presentar la moción y también por parte de la presidenta del Congreso estrechando los márgenes del debate. El resultado es que trabajamos bajo presión y con poco tiempo para hablar. Se negoció lo imprescindible, básicamente el respeto a los acuerdos presupuestarios, que se cuente con nuestro acuerdo a la hora de realizar modificaciones legislativas, no en vano dijo que seremos socios prioritarios, y que comparta el gran poder que tiene el presidente del Gobierno de disolver las Cámaras.

¿Y el PP, cuando se encontró al borde del abismo, qué les ofreció?

Con el PP hemos sido absolutamente leales.

Ya pero, le pregunto si cuando estaban junto al precipicio les presentaron un cheque en blanco.

Ummmm... mire, en una situación como esta hay movimientos hacia un lado y hacia otro. Lo importante es que hemos sido transparentes. No estaba en cuestión una transferencia u otra, sino la estabilidad. Hemos tenido que tomar una decisión muy complicada y que no nos correspondía. Me hace gracia que algunos partidos estatales digan que la Ley Electoral beneficia a los partidos nacionalistas. El problema no es que el PNV tenga cinco escaños, sino la imposibilidad de que los partidos españoles se pongan de acuerdo. El PP y el PSOE tienen la mayoría absoluta y hay otras combinaciones posibles, pero la forma de hacer política en España por parte de los grandes partidos es terrible. Que no nos echen a nosotros la responsabilidad. Hemos sido más responsables de cara a la gobernabilidad del Estado que otros partidos a los que se les llena la boca con estos temas.

Ustedes tendrán que agradecer al PSOE que haya aceptado mantener las cuentas del PP...

En realidad, es un regalo para el PSOE y, por otra parte, lo que más le puede doler al PP. Sánchez no duraría ni un segundo sin un presupuesto, porque no tiene capacidad para aprobar otros.

¿Qué alianzas cree que tejerá Sánchez?

Podrá ir encontrando mayorías para algunos temas puntuales, pero sufrirá unas cuantas derrotas. Podemos intentará que éstas se visualicen e ir a máximos en algunos asuntos. El PP, por su parte, con una maquinaria bien engrasada practicará una oposición durísima y también habrá que ver la pelea con Ciudadanos. Actuando de forma inteligente, Sánchez puede modificar algunas leyes que le den cierta imagen. También cabe la posibilidad de que intente aprobar un presupuesto, nosotros colaboraremos.

Pongámonos en que por una razón u otra hay elecciones anticipadas. Si Ciudadanos logra el Gobierno, ¿peligraría el Concierto vasco?

Probablemente. Rivera es un poco como Trump. Todo le da igual y adelante. Pero Ciudadanos se ha quedado un poco descolocado, no han sabido leer la situación. Le espera un desgaste y una lucha con el PP, ahora con barra libre para arrear a Rivera. Además, se encuentra con un PSOE que estaba adormecido y que ahora vuelve al escenario, de manera que el trasvase de voto de los socialistas al partido de Albert Rivera se frenará.

