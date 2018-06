El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha ofrecido este sábado al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empezar un diálogo bilateral y sin límites: "Presidente Pedro Sánchez, hablemos, razonemos, tomemos riesgos usted y nosotros. Sentémonos en la misma mesa y negociemos de gobierno a gobierno".



Lo ha dicho en el discurso de la toma de posesión de los consellers del nuevo Govern, donde, sin embargo, ha avisado de que el objetivo del Ejecutivo catalán será cumplir "el mandato del 1 de octubre", es decir, avanzar hacia un Estado independiente en forma de república.



Con la toma de posesión del Govern, en que no hay exconsellers cesados que estén en la cárcel o en el extranjero, se pone fin a la vigencia del artículo 155 de la Constitución, que el Gobierno central aplicó hace 218 días para intervenir la autonomía tras declararse la república en el Parlament.



Dos horas más tarde de la toma de posesión como presidente de Sánchez, el presidente catalán ha argumentado que su disposición al diálogo es clara, porque es una herramienta "imprescindible, y como se resuelven los conflictos en el mundo civilizado".



Así, por un lado ve imprescindible dialogar con el nuevo Gobierno central --"Esta situación que vivimos no puede alargarse más"-- y por el otro asegura que el proyecto hacia a la independencia es irrenunciable porque fue avalado por el 1-O y por las elecciones catalanas.



"Este Govern asume el compromiso de avanzar de acuerdo con el referéndum del 1 de octubre hacia un Estado independiente en forma de república", ha concluido.



Admite que "no será un camino fácil, porque hay intereses muy poderosos que lo quieren impedir", y agradece el compromiso y la valentía de los 13 consellers que han aceptado formar parte del Govern en el contexto político actual.



FIN DEL 155 Y GOVERN "PARA TODOS"



Y ha anunciado que las primeras medidas de su Govern serán recuperar leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional y un plan para revertir los efectos del artículo 155: "Hoy se acaba el 155, sin euforia, porque estamos muy lejos de donde querríamos estar".



Ve compatible seguir apostando por la vía independentista y, a la vez, ser un Govern que defienda los intereses de los "siete millones y medio de los catalanes" con ejes como la justicia social, el bienestar, unos servicios de máxima calidad y el apoyo a los más vulnerables.



"Seremos un Govern para todos. Tenemos un mandato republicano para servir con decisión y todo el esfuerzo a siete millones y medio de catalanes", ha resumido el presidente, que próximamente deberá presentar ante el Parlament su nuevo Govern y su plan de acción.



PRESOS Y "EXILIADOS"



El acto ha estado repleto de referencias a los presos soberanistas y a los líderes independentistas en el extranjero, y Torra ha manifestado que será un "objetivo vital" de su ejecutivo trabajar por su libertad y por que puedan regresar a casa sin represalias.



Finalmente en el Govern no habrá miembros del gabinete cesado por el 155, pero el presidente ha prometido que no se olvidará de intentar restituir a los exconsellers cesados y que han mostrado su voluntad de repetir en el cargo.



Ha criticado que los miembros del anterior Govern fueron "expulsados y perseguidos por un golpe contra la democracia y las instituciones catalanas" --el 155--, y ha asegurado que son y serán un ejemplo de liderazgo ético y político para el nuevo gabinete catalán.

