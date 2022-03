Negociaciones Rusia accedería a que Ucrania entre en la UE si se mantiene no alineada militarmente Según el Financial Times, ambos países están analizando un acuerdo de paz que prevé que Ucrania no ingrese en la OTAN, a cambio de obtener "garantías de seguridad"









Ampliar EFE Agencia Efe dispuesta a permitir que el país ingrese en la se mantiene no alineada militarmente, según informó este martes el Financial Times (FT) respecto a los términos de una negociación para un alto el fuego. Rusia abandonará su objetivo de "desnazificación" de Ucrania y estáa permitir que el paísen la Unión Europea (UE ) si Kiev, según informó este martes el Financial Times (FT) respecto a los términos de una negociación para un alto el fuego. negociaciones sostienen que Kiev y Moscú están analizando un acuerdo de paz que prevé que Ucrania no ingrese en la a cambio de obtener "garantías de seguridad". Este medio aseguró que cuatro personas informadas sobre lassostienen que Kiev y Moscú están analizando unque prevé que Ucrania no ingrese en la OTAN El borrador de este pacto no contiene, prosigue el FT, referencia alguna a la "desnazificación", "desmilitarización" y protección para el idioma ruso en Ucrania, motivos, entre otros, esgrimidos por el presidente ruso, Vladímir Putin , para justificar su agresión bélica al país vecino. Estas informaciones ven la luz cuando sendas delegaciones de Rusia y Ucrania han llegado este martes a la Oficina Presidencial del Palacio de Dolmabahçe de Estambul (Turquía) con la intención de reanudar sus negociaciones para buscar un compromiso que ponga fin al conflicto armado que los enfrenta. Según argumenta el FT, las concesiones supuestamente planteadas por el Kremlin son consecuencia de la falta de avances en su campaña militar, que se ha topado con "una resistencia ucraniana más feroz" de lo previsto. El diario británico también señala que el citado borrador de acuerdo prevé que Ucrania no desarrollará armas nucleares ni albergará en su territorio bases militares extranjeras, además de que abandonará cualquier intento por ingresar en la Alianza Atlántica. A cambio, Kiev obtendrá "garantías de seguridad" de varios países, entre los que figuran Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, China, Italia, Polonia, Israel y Turquía. Un hipotético acuerdo de paz, recuerda el FT, debe de ser refrendado "por garantes" -aún por designar- y por los respectivos Parlamentos, tal y como ya indicó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, este domingo. El borrador del acuerdo deja a un lado, de momento, uno "de los asuntos más controvertidos", que se refiere a las reclamaciones de Kiev de los territorios ucranianos anexionados por Rusia en 2014, un asunto que, según las cuatro fuentes del FT, podrían abordar personalmente Putin y Zelenski "más adelante". Hasta los encuentros de hoy, las dos partes se han reunido de forma presencial en tres ocasiones -el 28 de febrero, el 3 de marzo y el 7 de marzo- en territorio bielorruso, en tanto que el día 10 se reunieron en Antalya (Turquía) los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dmitro Kuleba, respectivamente. Desde entonces las negociaciones se han sucedido prácticamente a diario en formato de videoconferencia a nivel de las dos delegaciones y de grupos de trabajo. ETIQUETAS OTAN

