50 años del ‘Bloody Sunday’: la herida de Derry en la encrucijada del Brexit

El 30 de enero de 1972, soldados del primer batallón del regimiento de paracaidistas del Ejército británico, considerado uno de sus más implacables cuerpos de élite, dispararon contra una manifestación que discurría por las calles de Derry (Irlanda del Norte), ciudad de mayoría católica y numerosa presencia de nacionalistas irlandeses.

La manifestación estaba convocada por la Asociación Norirlandesa de Derechos Civiles contra los internamientos sin juicio, en su mayoría de nacionalistas irlandeses, en campos de detención. La medida empezó en 1968, en una nueva reactivación del conflicto de Irlanda del Norte que tras la guerra de independencia de Irlanda (1919-1921) siguió bajo poder británico.

A su carácter opresivo y discriminador sobre la población de la isla de Irlanda se atribuía el origen de un conflicto centenario (cuatro siglos al menos), que el fin de la guerra de independencia tampoco resolvió. Los acuerdos de paz llevaron a la partición de la isla de Irlanda en dos Estados: al sur, el nuevo Estado de la República de Irlanda, mientras que el norte seguía bajo poder británico, integrado en el Estado de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Algunas facciones del Ejército Republicano Irlandés (IRA) que combatieron en la guerra de independencia no aceptaron este final y el enfrentamiento se prolongó en Irlanda del Norte

14 MUERTOS Y 13 HERIDOS

Un factor decisivo fue el malestar y la movilización social que provocó la misma investigación oficial auspiciada por los poderes públicos británicos para esclarecer unos hechos considerados de extrema gravedad por la implicación, inédita hasta el momento, del ejército británico en una respuesta desproporcionada ante civiles desarmados. Se creó de manera inmediata una comisión de la verdad ( Tribunal of Inquiry ) presidida, aunque no fuera un órgano jurisdiccional, por su más alta autoridad judicial (el equivalente al presidente de nuestro Tribunal Supremo), Lord Widgery.

Su informe, presentado en abril de ese mismo año, concluyó que las tropas inglesas no habían sido las primeras en disparar y que entre las víctimas había terroristas que provocaron esa reacción. La comisión fue acusada de parcialidad, entre otras razones por no permitir que se practicaran todas las pruebas, la injustificada celeridad con que llevó a cabo su trabajo cuando la ley no le imponía ningún plazo y porque resultó que Widgery también había sido oficial del Ejército británico