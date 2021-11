La desaparición de Shuai Peng sacude al deporte y amenaza a China

Shuai Peng, toda una ex número uno del mundo en dobles y campeona de Roland Garros y Wimbledon, encendió las alarmas cuando el pasado 2 de noviembre publicó en la red social china Weibo un mensaje acusando al ex viceprimer ministro Zhang Gaoli de haber abusado sexualmente de ella hace tres años. Shuai Peng, de 35 años y que aún sigue jugando en el circuito, contó que Zhang Gaoli, aliado del presidente Xi Jinping, la invitó a su casa a jugar al tenis y la obligó a mantener relaciones sexuales con él. La jugadora , toda una ex número uno del mundo en dobles y campeona de Roland Garros y Wimbledon, encendió las alarmas cuando el pasado 2 de noviembre publicó en la red social china Weibo un mensaje. Shuai Peng, de 35 años y que aún sigue jugando en el circuito, contó que Zhang Gaoli, aliado del presidente Xi Jinping, la invitó a su casa a jugar al tenis y la obligó a mantener relaciones sexuales con él. La jugadora china admitió que no tenía pruebas que respaldasen sus acusaciones y que hacía varios años habían mantenido relaciones consentidas, pero que estaba decidida a hablar y a denunciar lo ocurrido.

La publicación duró apenas media hora online y de Shuai Peng no se ha vuelto a saber nada. La jugadora se encuentra en paradero desconocido por mucho que China haya intentado camuflar la situación con un comunicado que ha generado más incertidumbre y miedo que otra cosa. A medida que la presión aumentaba hacia el Gobierno chino y hacia el país, por las inexistentes noticias sobre la tenista, la cadena de televisión afín al régimen CGTN emitió un mensaje supuestamente escrito por Peng: "No estoy desaparecida. Las acusaciones de abuso sexual no son ciertas. Estoy descansando en casa y estoy bien. Gracias por su preocupación". Estas palabras fueron rápidamente puestas en duda por Steve Simon, presidente de la WTA -organismo que dirige el circuito femenino-, quien pese a los importantes y multimillonarios acuerdos comerciales que el circuito mantiene con China, antepuso el bienestar de la jugadora a cualquier otra cosa. "Cuesta mucho creer que Shuai Peng escribiese ese correo o que se le pueda atribuir a ella. Peng demostró mucho valor al describir su denuncia de abusos sexuales contra un alto cargo del Gobierno chino. La WTA y el resto del mundo necesitan pruebas verificables de que está a salvo. He tratado de contactarla de varias maneras, todas ellas sin éxito", aseguró Simon.

Es aquí cuando el mundo reparó en la magnitud del caso Shuai Peng. Gerard Piqué, Serena Williams y decenas de deportistas se unieron al 'hashtag' #WhereIsPengShuai. "Estoy horrorizada y en shock tras escuchar las noticias sobre Shuai Peng. Espero que esté a salvo y que se la encuentre lo antes posible. Esto tiene que ser investigado y no podemos quedarnos callados", reclamó Serena.

Amnistía Internacional se ha pronunciado, atacando al Gobierno chino y pidiendo una demostración de que Peng se encuentra a salvo. "El Gobierno chino ha silenciado sistemáticamente el movimiento #MeToo en el país. Además de que tiene un enfoque de tolerancia cero respecto a las críticas, resulta sumamente inquietante que Shuai Peng parezca estar en paradero desconocido tras haber acusado a un exlíder del Gobierno de agresión sexual", afirmó Doriane Lau, investigadora de Amnistía Internacional sobre China

acusaciones de agresión sexual", declaró la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssell. "Esto debería ser así para todas las acusaciones de agresión sexual", añadió, subrayando que "las agresiones sexuales existen en todas las sociedades". Presión de la WTA El día después de que Joe Biden anunciase que está "considerando" un boicot diplomático de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín, previstos en febrero, para protestar por las violaciones de los derechos humanos en China, la ONU reclamó este viernes pruebas sobre el estado de salud y el paradero de la tenista. "Sería importante tener pruebas sobre el lugar en el que se encuentra y saber si está bien. Pedimos encarecidamente que se lleve a cabo una investigación con total transparencia sobre sus", declaró la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssell. "Esto debería ser así para todas las acusaciones de agresión sexual", añadió, subrayando que "las agresiones sexuales existen en todas las sociedades".

Ahora las amenazas llegan por parte de la WTA. Steve Simon concedió una entrevista a la CNN avisando que, si no se esclarece el caso, el circuito podría abandonar el país asiático. Esto supondría que los diez torneos que se disputan actualmente en China se irían a otras ubicaciones, con las implicaciones millonarias que ello supondría. La joya de la corona sería el torneo de la WTA Finals que el domingo conquistó Garbiñe Muguruza y que anualmente se disputa en Shenzhen. Este año la copa de maestras se mudó puntualmente a Guadalajara (México) por la covid.

Este torneo es el que más dinero reparte fuera de los Grand Slams (cinco millones de dólares esta temporada) y uno de los que más cuidado recibe por parte de la WTA al reunir a las ocho mejores jugadoras del año y servir como broche a la campaña. "Estamos dispuestos a retirar nuestro negocio de China y lidiar con todas las complicaciones que ello conlleva", manifestó Steve Simon, quien reiteró que, pese a que han intentado contactar con Peng a través de correo electrónico y por teléfono, aún no han recibido respuesta.