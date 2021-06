Un hombre abofetea a Macron durante un acto público

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha recibido este martes una bofetada por parte de un hombre durante un acto público en el departamento de Drome (este), incidente que se ha saldado con la detención de dos personas.



Macron, que está realizando su "Tour de Francia de los territorios", se ha acercado a un grupo de personas que estaban junto a una valla, una de las cuales le ha agredido tras gritar "abajo el macronismo", según un vídeo que circula en redes sociales.



Fuentes cercanas a la investigación han confirmado en declaraciones a la cadena de televisión francesa BFMTV que dos personas han sido detenidas, sin que por el momento hayan trascendido sus identidades o los motivos de la agresión.

| BREAKING: Macron slapped in the face



Via @ConflitsFrance pic.twitter.com/1L7eYTsvDR