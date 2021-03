El primer ministro tailandés "desinfecta" a unos periodistas por una pregunta

El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-ocha, ha vuelto a crear polémica en el país al rociar con un espray con lo que parecía desinfectante alcohólico a unos periodistas debido a una pregunta que le molestó.

La extraña reacción del mandatario, ocurrida este martes en la sede del Gobierno, se ha vuelto viral en las redes sociales.

La embarazosa situación tuvo lugar cuando una periodista preguntó sobre la renovación de tres puestos ministeriales, a lo que Prayut respondió primero que aún no tenía información y luego espetó que no debería haber preguntado eso.

A continuación, agarró el espray y pulverizó con desinfectante a la primera línea de los reporteros mientras medio se tapaba la boca con una mascarilla que llevaba en la mano y abandonaba la rueda de prensa.

Thai Prime Minister General Prayut Chan-o-cha sprays alcohol on reporters to escape questions about a cabinet reshuffle at a press conference pic.twitter.com/4GFZ8XObr6