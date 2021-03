Actualizada 02/03/2021 a las 14:01

La idea es hacer la vida más fácil a los europeos. Sobre todo a aquellos que quieren comenzar a viajar ahora que se empiezan a reducir las restricciones la frenar la epidemia de coronavirus. La seguridad sigue siendo lo más importante, por eso el Pase Verde Digital que la Unión Europea presentará el 17 de marzo, se convierte en una posibilidad cada vez más real.

Tanto la presidenta de la Comisión, Ursula Von Der Leyen, como el vicepresidente, Margaritis Schinas, han anunciado la propuesta legislativa del nuevo pasaporte de vacunación europeo a través de sus redes sociales. Según han explicado, estos pases verdes digitales incluirán la siguiente información:

Prueba de que la persona ha sido vacunada.

de que la persona ha sido vacunada. Resultados de PCR negativas recientes para aquellos que aún no pudieron vacunarse.

recientes para aquellos que aún no pudieron vacunarse. Información sobre la situación de los anticuerpos si la persona ya ha pasado la COVID-19.

El anuncio de Von der Leyen se produjo después de la videoconferencia de jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrada la semana pasada. Allí, Grecia, España y los países que más dependen del turismo, generalmente los del sur, reclamaron un pasaporte de vacunación contra la covid para facilitar los viajes sin pruebas PCR ni cuarentenas. Bruselas quiere que esta propuesta esté aprobada y operativa para el verano, para, precisamente, salvar así la temporada turística. Pero algunos países, entre los que se encuentra España, ya están presionando para adelantar su lanzamiento.

Pese a que este certificado cuenta cada vez con más apoyos en la UE, todavía hay estados miembros que se resisten. La ministra de Exteriores de Bélgica, Sophie Wilmès, volvió a expresar este lunes sus dudas sobre esta iniciativa. "Para Bélgica, no es cuestión de ligar la vacunación a la libertad de moverse en Europa. El respeto del principio de no discriminación es más fundamental que nunca ya que la vacunación no es obligatoria y el acceso a la vacuna todavía no es generalizado", escribió en Twitter. Francia y Alemania también han mostrado en varias ocasiones sus dudas, temen una ruptura que permitiría los viajes a una minoría que ya fue vacunada, contra una mayoría que aún no está inmunizada.

Sin embargo, ninguno de los países europeos prohibirá la entrada a aquellos que no estén vacunados. A falta de confirmación, todo indica que para los que no hayan recibido la vacuna se seguirán solicitando los requisitos exigidos hasta ahora: una PCR negativa, medida en vigor desde el pasado mes de noviembre; cuarentena obligatoria según del país de origen; y control de temperatura, además de visual. ¿Es buena idea implantar un pasaporte de inmunidad frente al coronavirus?, se siguen preguntando algunos. El debate sigue en el aire.

