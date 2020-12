¿Cómo se vive esta Navidad en la Estación Espacial Internacional?

La Estación Espacial Internacional fue el destino de la cápsula Dragon, que fue lanzada el pasado 6 de diciembre gracias a la colaboración de la NASA y la compañía SpaceX. La operación fue todo un éxito y se ha convertido en uno de los hitos aeroespaciales de la década.

Entre piezas de respuesto para poder reparar algunas instalaciones de la EEI, una nueva esclusa de aire y varios experimentos listos para poner en marcha en un corto plazo de tiempo, la nave trasladó ese día los alimentos navideños para la celebración de los astronautas.

Este vehículo Dragon mejorado despegó en el cohete Falcon 9 desde, como ya es habitual, el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, marcando el cuarto vuelo de este propulsor en particular, que luego aterrizó con éxito en un avión no tripulado en el océano Atlántico.

Tracking footage from a helicopter of today’s Falcon 9 launch off LC-39A pic.twitter.com/7rYVZRTS18