Vía libre a la creación de 'soldados biónicos' en Francia

Actualizada 11/12/2020 a las 14:25

Ha requerido la supervisión de un comité de ética militar, pero la posibilidad de implementar mejoras a través de tratamientos médicos en los soldados del ejército francés ya es una realidad. El proyecto ya tiene el visto bueno también de Florence Parly, la ministra de Defensa gala según ha informado la CNN.

El proyecto pretende repercutir en la mejora de la resistencia física y mental de los soldados, así como en mejoras que permitan prevenir el dolor o el cansancio. Para ello, entre otros métodos, se están valorando prótesis e implantes que mejoren “las capacidades físicas, cognitivas, perceptivas y psicológicas”, elementos que además facilitarían el rastreo de ubicación del soldado y la conectividad con sistemas de armas y otros compañeros.

Otras posibles intervenciones implican “sustancias que mejorarían la capacidad de recuperación mental si un soldado fuera hecho prisionero”.

El Comité de Ética del Ministerio de Defensa de Francia que ha sacado adelante la propuesta fue creado a finales de 2019 está compuesto por 18 representantes civiles y militares con experiencia en el campo operacional, médico, filosófico, histórico y jurídico. Su tarea es “proporcionar claridad sobre las cuestiones éticas planteadas por las posibles aplicaciones militares de las innovaciones científicas y tecnológicas”.

Los miembros de esta agrupación justifican dar el paso a los ‘soldados cíborg’ por la necesidad de mantener “la superioridad operativa” de las fuerzas armadas de Francia “en un contexto estratégico desafiante”, mientras respeta, dicen, “las reglas que rigen el derecho militar, humanitario y los valores fundamentales de nuestra sociedad”.

En ese sentido de respeto a la raza humana, queda prohibida cualquier modificación que pudiera afectar la capacidad de un soldado para manejar el uso de la fuerza o afectar “su sentido de humanidad”, así como los implantes cognitivos que “afectarían el ejercicio del libre albedrío de un soldado” o cambios que compliquen “su reintegración a la vida civil”.

No obstante, la ministra de Defensa ha asegurado que los “aumentos invasivos”, como los implantes, no forman parte actualmente de los planes militares, pero quieren estar preparados: “Tenemos que ser claros, no todo el mundo tiene los mismos escrúpulos que nosotros y tenemos que prepararnos para ese futuro”, informaba Parly en un comunicado de prensa, dejando la puerta abierta a futuros cambios en esta política.

“Es una opinión que no está escrita en piedra y será reevaluada regularmente a la luz de los desarrollos futuros”, añadía.

EL CASO DE LOS SOLDADOS BIÓNICOS DE CHINA

Las palabras de Parly llegan poco después de que John Ratcliffe, el director de inteligencia nacional de Estados Unidos, acusara a China en un artículo de The Wall Street Journal de probar a sus soldados con la esperanza de algún día darles “capacidades mejoradas biológicamente”. “No hay límites éticos para la búsqueda del poder de Beijing”, escribió.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó las afirmaciones y dijo que Estados Unidos debería “dejar de producir y difundir virus y mentiras políticas”.