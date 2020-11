El discurso pro Trump de la predicadora Paula White y los espíritus demoníacos

Conspiraciones, espíritus demoníacos y acusaciones de robar la voluntad de Dios al secuestrar las elecciones. Así ha sido el discurso viral de Paula White, una predicadora que se ha convertido en protagonista de las elecciones estadounidenses por su ferviente discurso.

Con una sociedad civil polarizada, expectante ante el resultado final de la apretada elección entre Trump y Biden, han sido muchos los famosos que han salido a defender sus convicciones. Si Biden ha tenido de su lado a estrellas de Hollywood o artistas, como Lady Gaga, en el caso del republicano ha sido este encendido discurso el que se ha hecho viral.

"He escuchado victoria, victoria, victoria, victoria, victoria, victoria, victoria, victoria ahora mismo en las esquinas del cielo", dijo agitando la mano. Además, señaló a "conspiraciones demoníacas" y "todo espíritu demoníaco" como causantes del "secuestro de las elecciones" y el "secuestro de la voluntad de Dios".

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g

Su peculiar discurso ha llamado la atención, pero no solo por sus palabras y sus 'espirituales' motivos para los resultados de las elecciones, sino por su forma de pronunciarlas. Las redes no han tardado en ver una clara similitud del discurso de Paula White con un rap de Eminem, por lo que quizá la predicadora se ha equivocado de profesión.

Otros han comparado su oratoria con otras canciones igual de marchosas, o cosas más sencillas como programas infantiles. Pero sin duda, los usuarios han sabido verle fácilmente las bromas a este discurso de la predicadora a favor de Donald Trump.

Here in the UK there is a BBC children’s TV programme called ‘In The Night Garden.’ I think Paula is a fan... pic.twitter.com/CCfLINpEsB