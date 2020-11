Biden cree estar en "buen camino" para ganar las elecciones y pide "paciencia"

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho en un discurso durante la madrugada de este viernes que cree estar en "buen camino" de ganar las elecciones y ha pedido "paciencia" a sus seguidores hasta que se cuenten todos los votos.

"No sabremos los resultados hasta mañana por la mañana -la tarde española- ni Trump, ni yo debemos declarar un ganador, es una decisión de los americanos y estamos contentos".

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place.