El principal experto en coronavirus del Gobierno chino critica el silencio de Wuhan

El principal asesor médico del Gobierno chino y el rostro público de la lucha del país contra el coronavirus, el doctor Zhong Nanshan, ha avisado de una posible segunda ola de contagios en el país y criticado a las autoridades de Wuhan, la ciudad donde comenzó el brote, por omitir detalles importantes sobre la magnitud inicial de los contagios.



En una entrevista exclusiva con la cadena CNN, el médico explica que China todavía se enfrenta al "gran desafío" de una posible segunda ola de contagios. "La mayoría de los chinos en este momento todavía son susceptibles a la infección, debido a la falta de inmunidad", ha avisado.



El médico visitó Wuhan el 18 de enero, durante las primeras fases de la enfermedad, y dijo notar un clima de silencio entre las autoridades. Nada más llegar, varios compañeros y antiguos alumnos le advirtieron de que el número de contagios era muy superior al oficial.



"A las autoridades locales no les gustaba decir la verdad en ese momento", declaró el doctor, quien comenzó a sospechar cuando el número de casos reportados oficialmente en Wuhan se mantuvo en 41 durante más de diez días, a pesar de las infecciones que surgieron en el extranjero.



"No me creía ese resultado, así que seguí insistiendo sobre los números reales. Supongo que eran muy reacios a contestar", lamentó. Dos días después, el 20 de enero, le informaron que el número total de casos en Wuhan era de 198, entre ellos tres fallecidos.



En una entrevista con la cadena china CCTV el 27 de enero, el alcalde de Wuhan, Zhou Xianwang, admitió que su gobierno no divulgó información sobre el coronavirus "de manera oportuna" por falta de autorizaciones previas de entidades superiores.



En febrero, China despidió a varios altos cargos en medio de críticas generalizadas sobre la gestión inicial de la epidemia, entre ellos dos responsables de la comisión provincial de salud, así como a los jefes del Partido Comunista chino de la provincia de Wuhan y Hubei, según la agencia estatal de noticias Xinhua.



