Fallece Qabús bin Said, sultán de Omán, a los 79 años

Actualizada 11/01/2020 a las 09:06

El sultán de Omán, Qabus bin Said al Said, ha fallecido este viernes a los 79 años, según ha informado la agencia estatal omaní de noticias, ONA.



"Con los corazones llenos de fe en Alá y su providencia, con gran tristeza, pero con gran satisfacción y sumisión absoluta (...) la Corte Real llora a su majestad, el sultán Qabus bin Said al Said, que ha fallecido el viernes", según el obituario difundido por ONA.



La agencia también ha comunicado que la Corte de Omán ha declarado un luto oficial de tres días y se interrumpirán las actividades laborales públicas y privadas. Además, las banderas permanecerán a media asta durante 40 días.



Bin Said no tiene hijos y no ha nombrado sucesor. En este sentido, el Alto Consejo Militar de Omán ha convocado a la familia real omaní a una reunión para designar sucesor, según ha informado la agencia de noticias Fars.



El mandatario, que ejercía un poder absoluto en Omán desde julio de 1970 y ocupaba los cargos de primer ministro, ministro de Exteriores, ministro de Defensa y ministro de Finanzas, regresó al país el 13 de diciembre tras viajar una semana antes a Bélgica para realizarse pruebas médicas. Ante el silencio de las autoridades, aumentaron las preocupaciones sobre su salud.



Bin Said había realizado varios viajes en los últimos años para recibir tratamiento médico, pero no se proporcionaba información sobre su estado de salud a su regreso al país.



Omán ha ejercido bajo el liderazgo de Bin Said un papel de mediación en la región y ha mantenido buenas relaciones tanto con Irán como con Estados Unidos y los países árabes del Golfo.

