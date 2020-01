La OTAN cree que el avión ucraniano pudo ser derribado por la defensa aérea de Irán

Actualizada 10/01/2020 a las 17:38

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este viernes que el avión siniestrado hace dos días cerca de Teherán, en el que murieron sus 176 ocupantes, "pudo ser derribado" por los sistemas de defensa aérea iraní, y pidió una "concienzuda investigación" en la que coopere Irán.



"No entraré en detalles sobre nuestra inteligencia, pero lo que puedo decir es que no tenemos razón para no creer los informes que hemos visto de diferentes capitales de aliados de la OTAN. Han expresado preocupación por información que indica que el avión pudo ser derribado por el sistema de defensa aérea iraní", dijo Stoltenberg a su llegada a una reunión de ministros de la UE.



Agregó que "es por eso exactamente por lo que necesitamos una investigación concienzuda. Exactamente por eso necesitamos establecer todos los hechos, y es exactamente por eso por lo que es importante que tengamos total cooperación del lado iraní en tal investigación".

