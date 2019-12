Colegios vacíos y protestas populares en las primeras horas de voto en Argel

Actualizada 12/12/2019 a las 17:13

Colegios vacíos y protestas contra lo que el movimiento de oposición popular (Hirak) considera una farsa marcan las primeras horas de la presidenciales en Argel, una ciudad tomada por las Fuerzas de Seguridad.

Desde primera hora de la mañana, grupos de antidisturbios pueblan cada una de las esquinas principales de la capital, en particular la avenida Didouche Mourad, arteria comercial de Argel, donde cerca de medio centenar de personas se congregaron al mediodía para decir "no a las elecciones, abajo el régimen militar".



A medida que creció la protesta, un grupo de gendarmes, porra en mano, aceleraron hacia los manifestantes, que evitaron la confrontación al grito de "Silmiya" (paz) y "esto no es contra el Ejército, es contra el poder".



"Yo no voy a votar hasta que Argelia sea una democracia. Estamos aquí para decirle al poder que sabemos quienes son, y que no nos van a parar", aseguraba a Efe Hamid B., un comerciante de 50 años procedente del barrio capitalino de Bab Oued, en medio de decenas de agentes.



COLEGIOS VACÍOS EN LAS PRIMERAS HORAS



A escasos metros, en uno de los colegios en torno la simbólica plaza de la Grande Poste, cerrada por decenas de vehículos militares y vigilada desde el aire por helicópteros, los votantes afluían de forma lenta y a cuentagotas.



En su mayoría ancianos y personas de mediana edad que afirmaban que votaban por responsabilidad y porque no consideraban que el Hirak, tras diez meses de protestas cada viernes de forma consecutiva, pudiera representar una alternativa.



"Elijamos un presidente y después negociemos con él los cambios que Argelia necesita. No sirve para nada solo protestar, debemos negociar", aseguraba Samia, que se identificó como una funcionaria en el ramo de la salud.



Similares escenas protesta y desconfianza en el valor de la consulta se vivieron en las principales ciudades del país, y en particular en la Cabilia, donde más ha calado el llamamiento del Hirak al boicot electoral.



Allí, la entrada a algunos colegios electorales apareció tapiada y decenas de personas se manifestaron tirando al viento las papeletas electorales.



DIEZ MESES DE PROTESTA



Las presidenciales estaban inicialmente previstas para el 18 de abril, pero el anuncio del círculo íntimo del mandatario de que este pretendía aspirar a un quinto mandato consecutivo pese al evidente deterioro de su salud, desató una protesta popular que desde el 22 de febrero se repite cada viernes.



El palacio presidencial anunció la renuncia de Bouteflika el 2 de abril, presionado por la calle pero sobre todo por la intervención del jefe del Ejército y nuevo hombre fuerte del país, general Ahmed Gaïd Salah, quien pidió su inhabilitación.



De acuerdo con la Constitución, la jefatura pasó entonces de forma interina al presidente del Senado, Abdelkader Bensalah, un hombre de la vieja guardia nombrado al igual que Gaïd Salah en 2004 por el propio Bouteflika, con un mandato de transición de tres meses.



Los comicios fueron pospuestos, sin embargo, a primeros de junio debido al clima de tensión que aún se respira en el país, sumido en un grave crisis política, social y económica.



RESULTADOS EL VIERNES



Al Palacio de Zeralda optan cinco de los 23 aspirantes que presentaron su candidatura a la Instancia Superior Independiente de las Elecciones (ISIE), una organización creada "ad hoc" meses atrás e integrada por miembros de la vieja guardia.



Sin encuestas que puedan dar pistas sobre la intención de voto, hasta esta semana la sensación apuntaba a que los dos exprimeros ministros, Ali Benflis y Abdelamajeed Tebboun, eran los que más opciones tenían de pasar a un eventual segunda vuelta.



Sin embargo, en los últimos días han crecido las expectativas de Azzedine Mihoubi, poeta y periodista, antiguo ministro de Cultura, con buen cartel entre los mandos medios del Ejército por su aire de juventud y que cuenta con buena prensa, igualmente, en el Frente de Liberación Nacional (FLN), que gobierna desde la independencia.



Está previsto que los colegios cierren a las 20.00 hora local (19.00 GMT), sin que estén anunciadas encuestas a pie de urna. Los resultados se podrían conocer el viernes, día para el que esta convocada una nueva marcha del Hirak.

