Fiscales investigan los presuntos lazos de Giuliani con negocios gasísticos en Ucrania

Actualizada 15/11/2019 a las 20:22

Fiscales federales de Estados Unidos están investigando si Rudy Giuliani, abogado personal del presidente del país, Donald Trump, se benefició personalmente de negocios gasísticos en Ucrania impulsados por personas de su círculo.

Según las informaciones facilitadas por el diario estadounidense 'The Wall Street Journal', la pesquisa de fiscales de Nueva York aborda si violó las leyes federales que regulan los 'lobbies' y posibles violaciones de las leyes sobre financiación de campaña.

Las personas asociadas a Giuliani, Lev Parnas e Igor Fruman, crearon una compañía y presentaron a las autoridades ucranianas un plan para un gasoducto entre Polonia y Ucrania, afirmando que el proyecto tenía apoyo de la Casa Blanca, tal y como ha recogido Reuters.

Así, Parnas y Fruman habrían comunicado a Kiev que Giuliani era un socio en el proyecto, algo que ha sido rechazado por el antiguo alcalde de Nueva York, quien ha afirmado además que no cuenta con noticias sobre una posible investigación al respecto.

"No tengo intereses personales en ningún negocio en Ucrania, incluido ese negocio", ha zanjado, en declaraciones a 'The Wall Street Journal'. La Fiscalía de Nueva York no se han pronunciado aún sobre estas informaciones.

Por su parte, Robert Costello, abogado de Giuliani, ha recalcado que "Giuliani nunca fue socio" en dicha empresa. "Cualquier información diciendo lo contrario es falsa y rechazada de forma categórica", ha añadido, según Reuters.

Fuentes citadas por el diario han señalado además que Parnas y Fruman intentaron ayudar a impulsar una investigación contra el exvicepresidente Joe Biden, uno de los principales favoritos del Partido Demócrata de cara a las presidenciales de 2020.

Parnas y Fruman fueron arrestados en octubre por cargos de entrega ilegal de dinero a políticos estadounidenses, incluido un comité electoral de Trump, si bien se han declarado inocentes.

Giuliani es una pieza central en la investigación de la Cámara de Representantes en torno a un 'impeachment' contra Trump por supuestas presiones a Ucrania para que investigue a Biden.

