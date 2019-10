Trump presionó a Australia para desacreditar la investigación de Mueller

Actualizada 01/10/2019 a las 15:35

El presidente de EE UU, Donald Trump, presionó en una reciente llamada telefónica al primer ministro de Australia, Scott Morrison, para tratar de obtener información que desacreditaría la investigación sobre la interferencia rusa en las pasadas elecciones, informó este lunes The New York Times.



El diario apuntó que Trump pidió a Morrison que ayudara en este propósito al fiscal general estadounidense, William Barr, algo que revelaron supuestamente dos funcionarios estadounidenses conocedores de esta llamada telefónica.



Las fuentes señalaron asimismo que la Casa Blanca restringió el acceso a la comunicación entre ambos mandatarios a un pequeño grupo de oficiales, al igual que se hizo con la polémica llamada entre el presidente estadounidense y su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, el pasado mes de julio, que ha llevado al inicio de una investigación para un proceso de destitución de Trump.



Esta conversación con Morrison subraya, además, según el New York Times, el hecho de que Trump percibe al fiscal general como uno de sus principales aliados para desautorizar la investigación de los pasados comicios, iniciada por el ex fiscal especial Robert Mueller, pese a que el Departamento de Justicia debería actuar con independencia del Ejecutivo.



"Como en su llamada con el presidente ucraniano, Vladímir Zelensky, la conversación con Morrison muestra que el presidente utiliza la diplomacia de alto nivel para avanzar en sus intereses personales", opina en diario.



La información obtenida por el medio revela que la llamada a Morrison, llevada a cabo en las últimas semanas, tenía el único objetivo de solicitar ayuda para el Departamento de Justicia en torno a la investigación de Mueller.



Una de las fuentes del diario agrega que fue el fiscal general el que pidió a Trump que se pusiera en contacto con Morrison con ese fin.



La comunicación con el mandatario australiano se habría producido debido a que fue la información desvelada por uno de sus diplomáticos establecidos en Londres, que se comunicó con un empleado de la campaña de Trump, la que dio lugar al inicio de las investigaciones de Mueller.



El medio estadounidense señaló que el Departamento de Justicia se negó a responder a la información publicada, mientras que tampoco habían recibido respuesta ni de la Casa Blanca ni de la oficina del primer ministro australiano.



Barr inició este año una revisión de la investigación de interferencias rusas en los comicios presidenciales de 2016 para tratar de determinar si las fuerzas de seguridad o de unidades de inteligencia habían actuado de manera inapropiada cuando decidieron llevar a cabo estas pesquisas.

