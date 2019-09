Cierran los colegios electorales en Afganistán

Actualizada 28/09/2019 a las 15:32

Los colegios electorales afganos cerraron este sábado sus puertas tras una prolongación de dos horas para que los votantes que todavía esperaban pudiesen votar, en una jornada de elecciones presidenciales en la que se produjeron varias explosiones en distintos lugares del país, aunque las autoridades no han informado de víctimas.



"El proceso de votación finalizó oficialmente a las 17.00 horas local, (12.30 GMT)", dijo el portavoz de la Comisión Electoral Independiente de Afganistán (IEC), Mirza Muhammad Haqparast.



Los colegios abrieron a las 07.00 hora local (02.30 GMT), y su horario previsto de cierre era las 15.00 (10.30 GMT), pero más tarde se extendió dado que aún quedaban votantes esperando para depositar su voto.



La IEC afirmó horas antes que el proceso electoral se estaba desarrollando con normalidad en la mayoría de los colegios electorales, a pesar de que se han producido algunos atentados con bomba.



"En general está yendo muy bien y no tenemos grandes problemas", afirmó en una rueda de prensa la jefa de la IEC, Hawa Alam Nuristani.



A su vez, el jefe del secretariado de la IEC, Habib Rahman Nang, informó en la misma rueda de prensa de que la votación se está desarrollando con normalidad en 4.503 de los 4.928 colegios electorales abiertos.



La IEC señaló que se han producido algunas explosiones en Kabul y en la provincia de Kandahar, la mayoría sin víctimas, sin concretar una cifra de afectados.



Los resultados preliminares de la votación no se conocerán hasta el próximo 19 de octubre, mientras que se espera que los datos finales se anuncien el 7 de noviembre.



Si uno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos, será proclamado vencedor de los comicios, mientras que en el caso de que ninguno haya superado ese porcentaje, los dos más votados concurrirán a una segunda vuelta electoral.



Los comicios se celebran entre las amenazas de los talibanes de boicotear el proceso electoral, que consideran como una farsa orquestada por Estados Unidos, y han llevado a cabo varios atentados en las últimas semanas.



Para garantizar la seguridad a pie de urna, el Gobierno de Afganistán ha desplegado a 72.000 miembros de las fuerzas de seguridad y ha puesto en alerta a otros 30.000, según datos del ministerio afgano del Interior.



El actual presidente afgano, Ashraf Ghani; el jefe del Ejecutivo, Abdullah Abdullah, y el antiguo "señor de la guerra" Gulbuddin Hekmatyar son los favoritos en estas elecciones, las cuartas desde la caída del régimen talibán en 2001.

Etiquetas Afganistán

