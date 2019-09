Gran Bahama, inundada al paso del huracán Dorian, que deja daños incalculables

Actualizada 02/09/2019 a las 19:34

Gran Bahama resultó totalmente inundada al paso de Dorian por el archipiélago atlántico, que seguirá durante todo el lunes golpeada por un huracán que causó daños materiales incalculables en este grupo de islas, donde murió un niño y se espera que aumente la cifra a falta de confirmación oficial.



Vídeos en las redes sociales y la cadena televisiva ZNS mostraron cómo Gran Bahama, una de las isla más importante del archipiélago de Bahamas, se convirtió en un gran río con niveles de agua que prácticamente superaban las viviendas de este territorio, que sufrirá durante toda la jornada el azote de Dorian.



Gran Bahama soporta todavía la fuerza del huracán una vez que se mueve a una velocidad de traslación de solamente 2 milla a la hora (3,2 kilómetros a la hora), razón por la que los daños se espera que alcancen cotas muy altas.



El último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en ingles) de Estados Unidos, emitido a las 11.00 hora local (15.00 GMT), indicaba que Dorian bajó a categoría 4 de la escala Saffir-Simpson después de que sus vientos máximos sostenidos se redujeran a 155 millas por hora (250 km/h) mientras permanece sobre el norte del archipiélago de Bahamas.



Dorian ha reducido ligeramente la intensidad de sus vientos en las últimas dos horas, en las que ha perdido 10 millas por hora (16 km/h).



Dorian experimenta en Gran Bahama vientos catastróficos y una subida de la marea de hasta 23 pies (7 metros) sobre el nivel habitual del mar.



El huracán se habría cobrado al menos una vida, un niño de siete años, aunque se prevé que la cifra aumente.



De acuerdo a la cadena de televisión Eyewitness news y el diario digital Bahamas Press el niño, identificado como Lachino McIntosh, murió ahogado por la fuerte subida de las aguas en Islas Ábaco por el paso del ciclón, mientras que su hermana está desaparecida.



Las autoridades de Bahamas no han informado todavía de muertes ni de daños materiales a la espera de que el sistema abandone el archipiélago atlántico, aunque se sospecha que la cifra de víctimas supera el único fallecido extraoficial del que se tiene noticia.



Las autoridades de Gran Bahama reconocieron este sábado que no pueden hacer nada para rescatar a las cientos de personas que han pedido ayuda por estar aisladas en zonas inundadas, dado que las condiciones atmosférica hacen imposible que salgan a las calles los equipos de emergencia.



La Policía de Gran Bahama recomendó a la población que se mantenga en áreas seguras a la espera de que el sistema se aleje de la región.



Las imágenes divulgas por la cadena ZNS muestran áreas completamente inundadas por corrientes de agua que no se diferencian prácticamente del mar y que están a punto de sobrepasar el nivel de los tejados de viviendas unifamiliares.



En las imágenes difundidas por habitantes de las Ábacos, afectadas por el huracán el domingo, eran visibles coches y casas de las que solo se ve el tejado sumergidos debido a las inundaciones que han convertido las calles en ríos, todo ello acompañado de vientos, en algunos momentos se acercaron a los 350 kilómetros por hora.



El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, anunció que una vez se vuelva a la normalidad y se reanude la actividad en el Parlamento se promoverá legislación para evitar que se repitan situaciones como las vividas con Dorian en Islas Ábaco, donde cientos de personas se negaron a abandonar sus hogares.



En las Ábacos la destrucción fue total y buena parte del territorio quedó completamente inundado, a lo que se sumó la dificultad de rescatar a las cientos de personas que no hicieron caso a la petición gubernamental de abandonar las áreas costeras más vulnerables.



Dorian, según el último boletín, estaba a unas 30 millas (50 km) al noreste de la ciudad de Freeport, principal ciudad de la citada isla, y a unas 110 millas (180 km) al este de West Palm Beach, en Florida (EE.UU.).



Los expertos esperan que Dorian se siga aproximando lentamente hacia la costa de Florida, aunque no llegue a impactar directamente con ella, gracias a un giro gradual hacia el nornoroeste este martes

