Actualizada 21/08/2019 a las 16:25

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que ha decidido posponer su reunión con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, por su negativa a discutir "la compra de Groenlandia". "Basándome en los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen, que no tiene interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré nuestra reunión programada en dos semanas para otro momento", ha señalado el mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter. Trump ha señalado que la primera ministra ha sido capaz de "ahorrar una gran cantidad de gastos y esfuerzos" para ambos países al ser "tan directa". "¡Le agradezco eso y espero reprogramar la reunión en algún momento en el futuro", ha aseverado el presidente estadounidense. Frederiksen rechazó este domingo la posibilidad de vender Groenlandia a Estados Unidos después de que varios altos cargos de Washington confirmaran el interés del presidente por este territorio del Ártico. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, ha confirmó que Trump ha pedido opiniones sobre la posibilidad de comprar Groenlandia, un país autónomo bajo cierto grado de gestión por el Gobierno de Dinamarca, a pesar de que las autoridades groenlandesas han indicado que el territorio no está en venta. El Gobierno de Groenlandia lanzó un breve comunicado respondiendo que el territorio "no está en venta", mientras otros políticos daneses se declararon tan sorprendidos por la información que creían que se trata de una "inocentada", como señaló en su cuenta de Twitter el ex primer ministro danés Lars Lokke Rasmussen. Estados Unidos ya contempló la compra del Groenlandia el siglo pasado, pero su oferta fue rechazada por Dinamarca, encargada de los asuntos exteriores, política monetaria y defensa del territorio, situado entre el Ártico y el Atlántico Norte.

Selección DN+