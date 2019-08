El asesor económico de Trump confirma el interés del presidente en comprar Groenlandia

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, ha confirmado este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido opiniones sobre la posibilidad de comprar Groenlandia, un país autónomo bajo cierto grado de gestión por el Gobierno de Dinamarca, a pesar de que las autoridades groenlandesas han indicado que el territorio no está en venta.



"Solo decimos que el presidente, que sabe un par de cosas sobre terrenos", ha explicado Kudlow en referencia al pasado inmobiliario de Trump, "quiere echar un vistazo a esta posible compra".



Según informó este jueves el 'Wall Street Journal', Trump lleva tiempo deslizando esta idea a sus asesores para conocer la viabilidad de este proyecto, y ha pedido a su abogado que investigue esta cuestión. De acuerdo con el diario, los asesores están confusos y divididos sobre esta cuestión, que algunos elogiaron como una "sólida estrategia económica" y otros como una "fantasía pasajera".



El Gobierno de Groenlandia lanzó un breve comunicado respondiendo que el territorio "no está en venta", mientras otros políticos daneses se declararon tan sorprendidos por la información que creían que se trata de una "inocentada", como señaló en su cuenta de Twitter el ex primer ministro danés Lars Lokke Rasmussen.



It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f