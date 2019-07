Aumenta la preocupación en República Democrática del Congo por el segundo caso de ébola detectado en Goma

Actualizada 31/07/2019 a las 15:56

La detección de un segundo caso de ébola en la ciudad congoleña de Goma, donde viven unos dos millones de personas, ha reactivado todas las alertas por la posible expansión de un brote que ya ha dejado más de 1.800 muertos desde que se originó hace precisamente un año.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 17 de julio el brote como una emergencia de salud pública internacional, después de que se detectara un primer caso en Goma. Las autoridades locales han confirmado ahora un segundo contagio, el de un hombre de 46 años y padre de diez hijos llegado desde la localidad de Mongbwalu, en la provincia de Ituri.



Este nuevo paciente ha fallecido este miércoles, después de permanecer 26 horas ingresado en un Centro de Tratamiento del Ébola del Hospital Provincial de Goma, según Médicos Sin Fronteras (MSF), que apoya la gestión y el mantenimiento de las instalaciones.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lamentado en Twitter la "triste noticia" de este sergundo caso y ha apuntado que "por el momento" no hay indicios que vinculen a los dos enfermos de Goma. "Los equipos de respuesta rápida han entrado en acción para impedir una mayor transmisión", ha afirmado.



Para Médicos Sin Fronteras, "se trata de otra señal preocupante de que la epidemia no está bajo control en República Democrática del Congo". "Contamos con personal capacitado y una respuesta médica necesaria para atenderle lo mejor posible", ha asegurado la ONG en un comunicado.



La directora de Oxfam en el país africano, Corinne N'Daw, confía en que se pueda contener la amenaza, ya que la densidad de población de Goma hace temer que se pueda expandir el virus "rápidamente", mientras que el director de respuesta humanitaria de World Vision, Moussa Sangara, siente que se han confirmado los "peores temores".



La OMS ha confirmado por ahora 2.687 casos de contagio en el último año en toda República Democrática del Congo, de los cuales 1.803 han concluido con el fallecimiento del paciente. Las provincias congoleñas de Ituri y Kivu Norte son el epicentro de un brote que también ha dejado casos en la vecina Uganda.



VIOLENCIA Y DESCONFIANZA



La creciente violencia y el gran número de desplazados ha complicado la lucha contra la enfermedad en un país donde 12,8 millones de personas precisan ayuda humanitaria. "La interminable violencia en la región está devastando la vida de cientos de miles de personas, impidiéndoles recibir servicios esenciales como atención médica, ha advertido la responsable de Oxfam.



Corinne N'Daw también ha abogado por formar al personal médico que responde en primera línea, algo "crucial" de cara a llegar a unas comunidades que no siempre ven con buenos ojos la respuesta médica a la emergencia, bien por desconocimiento, supersticiones o desconfianza hacia los trabajadores sanitarios.



El responsable de World Vision ha admitido en un comunicado que "la violencia y los malentendidos han contricuido negativamente a los esfuerzos por terminar con el segundo peor brote de ébola del mundo". "La gente está confundida y asustada", ha advertido Sangara.



"Los niños nos cuentan muchas historias diferentes sobre el ébola en sus comunidades. Una de las teorías de la conspiración más preocupantes que escuchamos constantemente es que el ébola fue introducido por los grupos armados como una forma de matar personas", ha explicado. Sangara ha atribuido este desconocimiento a los años de conflicto y ha abogado por "esperar, respetar y abordar de manera digna" las "confusiones".



Etiquetas Epidemia de ébola

Selección DN+