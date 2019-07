El partido del presidente ucraniano Zelenski gana las legislativas en Ucrania

Actualizada 22/07/2019 a las 07:54

El partido Servidor del Pueblo, del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, se ha hecho con la victoria en las elecciones parlamentarias celebradas este domingo en el país con un 42,19 por ciento de los votos, según los resultados preliminares con el 35,5 por ciento escrutado.



La formación ha ofrecido la posibilidad de un gobierno en coalición al partido reformista Holos (Voz), que cuenta por el momento con el 6,39 por ciento de los apoyos. En segundo lugar con mayor número de papeletas se encuentra la Plataforma de Oposición-Por la Vida, liderada por Yuri Boiko, que cuenta con 12,75 puntos porcentuales.



Por detrás se sitúan Solidaridad Europea, el partido del ex presidente Petro Poroshenko (con el 8,71 por ciento), y la formación Batkivschina de la ex primera ministra Yulia Timoshenko (con el 8,15 por ciento), según los datos publicados por la Comisión Electoral Central de Ucrania.



En las regiones de Donetsk y Lugansk, sin embargo, se perfila como ganador el partido de Boiko, mientras que en la de Leópolis los resultados los encabeza Vakarchuk.



Los meses que han precedido a la votación de este domingo han estado marcados por las tensiones entre un Parlamento fuertemente vinculado a Poroshenko, que ha mantenido en el cargo a muchos funcionarios de la anterior Administración, y Zelenski, que ha tenido que lidiar con ello.



El pasado 20 de mayo, Zelenski asumió la presidencia de Ucrania tras derrotar a su antecesor, Poroshenko, en la segunda vuelta de las elecciones, que tuvo lugar el 21 de abril.



Así, el presidente ha llegado a abroncar públicamente al ministro de Exteriores, Pavlo Klimkin, por rechazar una oferta de Rusia para liberar a los marineros ucranianos detenidos en noviembre en el estrecho de Kerch sin consultarle previamente. "Me enteré por Internet", le reprochó Zelenski.

