Actualizada 27/05/2019 a las 08:27

El líder de la oposición en Reino Unido, el laborista Jeremy Corbyn, ha aseverado este lunes que los británicos deberían volver a pronunciarse para dar así su "veredicto" definitivo sobre la salida del país de la Unión Europea, para lo que ha pedido que se celebren elecciones generales o un segundo referéndum.

"Con los conservadores desintegrándose y sin capacidad para gobernar, este asunto tendrá que volver a las manos del pueblo ya sea mediante unas elecciones generales o un plebiscito", ha destacado Corbyn tras conocerse los resultados de las elecciones europeas en Reino Unido.

"Durante los próximos días mantendremos conversaciones en el seno de nuestro partido y reflexionaremos sobre los resultados obtenidos en relación con la cuestión del Brexit", ha señalado el líder opositor, que ha alertado de que el Parlamento se encuentra "bloqueado".

Corbyn, que ha tildado de "correcta" la decisión de la primera ministra, Theresa May, de presentar su dimisión, ha insistido en que el país no necesita "semanas de lucha conservadora y otro primer ministro que no ha sido elegido" por la población.

