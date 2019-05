La policía francesa difundirá nuevas fotos del autor de la explosión de Lyon

Actualizada 25/05/2019 a las 13:16

La policía francesa mantiene la búsqueda del individuo que colocó este viernes una mochila bomba en el centro de Lyon, en el este del país, que provocó 13 heridos, y en las próximas horas difundirá nuevas fotos tomadas por las cámaras de videovigilancia para identificarlo.



Así lo aseguró este sábado el fiscal de París, Rémy Heitz, responsable de casos de terrorismo, que señaló que por el momento no se ha recibido ninguna reivindicación del caso.



Sin aclarar por el momento si se trata de un acto terrorista, aseguró que la investigación abierta se refiere a tentativa de asesinato en relación con empresa terrorista y pertenencia a asociación de malhechores con fines terroristas.



La identificación del individuo no es sencilla porque llevaba una gorra oscura y gafas de sol, señaló el fiscal.



La policía difundió una primera imagen anoche, a través de las redes sociales, que ha permitido recibir decenas de testimonios que están siendo estudiados.



El fiscal aseguró que las cámaras han permitido a los investigadores trazar el recorrido del sospechoso, que llegó en bicicleta a la céntrica zona peatonal de Lyon poco antes de las 17.30 horas (15.30 GMT).



Tras bajarse de la bici y caminar con ella de la mano unos metros, la situó junto a un pilar de hormigón que había enfrente de una panadería, antes de tomar el mismo camino de vuelta, donde su pista se pierde.



Heitz afirmó que el explosivo fue detonado a distancia gracias a un mecanismo y que el artefacto contenía tornillos de dos centímetros, clavos y perdigones.



La explosión afectó a trece personas, entre ellas un niño de diez años que sufre heridas leves; once tuvieron que ser hospitalizados y algunos serán sometidos a operaciones quirúrgicas en las próximas horas.



Todos los heridos lo fueron por el impacto de los metales en sus miembros inferiores y ninguno de los afectados sufrió daños graves.



El fiscal no dio ninguna precisión sobre la identidad del individuo, describió su vestimenta.



Aseguró que 90 investigadores están tras su pista, a los que hay que añadir 30 técnicos y 20 agentes de apoyo.



El presidente francés, Emmanuel Macron, habló anoche de "ataque", sin entrar a determinar las circunstancias del mismo.



La ministra de Justicia, Nicole Belloubet, confirmó que "es pronto" para hablar de acto terrorista.



Los hechos tuvieron lugar en la esquina entre la calle Victor Hugo y la calle Sala, muy cerca de la plaza Bellecour, considerada el corazón de Lyon.



El ministro francés del Interior, Christophe Castaner, ordenó a las autoridades del país el refuerzo de la seguridad en lugares públicos y en eventos deportivos, culturales y religiosos.

Etiquetas Terrorismo

Francia

Selección DN+