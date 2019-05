Actualizada 11/05/2019 a las 09:56

"Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta", se oyó este viernes gritar a las miles de madres de personas desaparecidas que tomaron las calles de México para vivir un triste Día de la Madre con pocas esperanzas de recuperar a sus hijos.

Son muchos años seguidos en los que este día significa en el país reivindicar "las otras maternidades", y cada año que pasa son más las mujeres que alzan la voz, dice a Efe la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en México, Tania Reneaum, en la multitudinaria marcha de 5.000 personas celebrada en la capital.



"Esas maternidades que están en búsqueda, las que se han configurado en ser buscadoras de restos humanos, en ser rastreadoras de huellas, en ser fiscales, abogadas", dice.



Tampoco se olvida Reneaum de decir que "son madres que ante la indolencia del Estado han convertido su amor y su ausencia en una lucha social".



Es imposible calcular cuántas madres sufren esta tragedia en México, pero según fuentes oficiales ya suman 40.000 casos, 26.000 cuerpos sin identificar en morgues y 1.300 fosas clandestinas.



Resulta inevitable que, ante estas cifras, este viernes se escucharan en las calles cánticos como "¿Dónde están?, ¿dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están?" o "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos".

La marcha movilizó a las mujeres por el Paseo de la Reforma, desde el hoy más simbólico que nunca Monumento a la Madre hasta el Ángel de la Independencia.



No solo en la capital se escuchó el hastío y dolor de las madres, también se han convocado manifestaciones en al menos 22 ciudades del país.



La situación llama la atención de celebridades como Diego Luna, quien estuvo presente en la marcha de la capital con su organización "El día después".



El nuevo Gobierno, que inició funciones el pasado 1 de diciembre de 2018 encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado en distintas ocasiones la voluntad de poner puntos de sutura a la herida.



El pasado 24 de marzo se anunció la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

No obstante, el ánimo general de las madres parece señalar que han perdido la esperanza mande quien mande en México.



María del Carmen Reina, mujer de unos 50 años, ha vivido los últimos cinco sin su hijo Humberto, desaparecido en la carretera Monte Morelos-Monterrey.



Según cuenta la madre a Efe, tenía 25 años cuando desapareció junto a su pareja.

El nuevo Gobierno, sin embargo, no le insufla ninguna esperanza de cambio. "No hay nada, es lo mismo, es un engaño", asevera.

Por su experiencia, considera que el Gobierno debe poner "gente preparada, que realmente tenga el espíritu de ayudar a la gente" en las instituciones.



"Las autoridades no han hecho nada, las investigaciones se han hecho a través de nosotros, de la familia", continúa.

Por último, conteniendo las lágrimas, define su experiencia de vida en los últimos años como "una pesadilla".



"A veces quisiera estar dormida para ver si lo sueño (a su hijo), y lo veo", confiesa resignada.



Otra de las madres, Mirna Dolores Pérez, coincide con su compañera de lucha y dice a Efe que "ya uno pierde toda esperanza".

"Que nos den una respuesta a esto que estamos pasando", pide al Gobierno.

Mirna, que vio a su hijo por última vez cuando este tenía 31 años, ha vivido desde 2013 con atención psicológica.



Las autoridades, cuenta, les "dicen que están investigando pero no hacen nada".

"Es muy feo, el día a día, esto es un martirio, mucha gente se aleja de ti y todo. No le deseo a nadie esto que he vivido", asegura.

La directora ejecutiva de AI, quien ha convivido de cerca con madres de muchas personas en paradero desconocido, considera que "el nuevo gobierno tiene un desafío".



"Ha instalado el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pero necesitamos que tenga dinero, que tenga recursos técnicos, antropólogos, abogados, médicos forenses, historiadores que entiendan el fenómeno desde la integralidad", explica Reneaum.



Asimismo, dice que es necesario "que las entidades federativas tengan entidades de búsqueda" pues con un solo organismo nacional no es suficiente.



"Hay buenas intenciones, pero en este país ya no podemos vivir de las buenas intenciones, necesitamos hechos y garantías de no repetición", concluyó.

Este viernes, López Obrador aseguró en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional que el próximo lunes el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, dará un informe sobre los avances y acciones del Gobierno en materia de personas desaparecidas.

