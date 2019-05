Irán suspende la aplicación de algunos de sus compromisos del acuerdo nuclear de 2015

Actualizada 08/05/2019 a las 15:42

El Gobierno iraní anunció este miércoles que suspende la aplicación de algunos de sus compromisos del acuerdo nuclear de 2015 debido al incumplimiento del resto de firmantes del pacto, que no han logrado contrarrestar las sanciones estadounidenses.



Justo al cumplirse un año de la retirada unilateral de EE UU del histórico acuerdo nuclear, el presidente iraní, Hasan Rohaní, dio una moratoria de 60 días a Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania para que solventen las actuales restricciones al sistema bancario iraní y a la venta de petróleo.



"Tras la violación de EE UU, Irán renunciará a dos acciones que realizaba hasta hoy. Es decir, cada vez que nuestra producción de uranio enriquecido alcanzaba los 300 kilos, lo vendíamos a dos países. Hoy lo suspendemos y también dejamos de vender agua pesada", informó Rohaní en un discurso televisado.



El mandatario recordó que los puntos 26 y 36 del llamado Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, en sus siglas en inglés) precisan que Irán tiene derecho a reducir sus compromisos si las otras partes no cumplen con sus obligaciones.



Por ello, si durante este plazo de 60 días, esos cinco países logran garantizar las exportaciones de petróleo iraní y eliminar las sanciones bancarias, Irán volverá a cumplir con los dos requisitos antes citados.



De no ser así, Rohaní advirtió de que adoptarán otros dos pasos: "El primero es que no cumpliremos con el compromiso de mantener el enriquecimiento de uranio en el 3,67 por ciento y el segundo es que completaremos nosotros mismos el reactor de agua pesada de Arak", señaló.



Pese a estas amenazas, el presidente aseguró que la reducción de sus compromisos nucleares es una medida dirigida a "salvar" el JCPOA, y que Irán "no ha elegido el camino de la guerra, sino el de la diplomacia".



"El acuerdo sigue en pie. Anunciamos nuestra reducción, no nuestra salida (...) El acuerdo necesita una cirugía, esta es para salvarlo y no para destruirlo", aseveró.



La primera reacción llegó de China, que defendió hoy la "estricta" implantación del JCPOA por parte de Irán, frente a unas sanciones "unilaterales" de EEUU encaminadas a "escalar la tensión" en Oriente Medio.



El JCPOA limita el programa nuclear de Irán para impedir que desarrolle la bomba atómica a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero desde la salida de EEUU se ha visto debilitado.



Tras retirarse unilateralmente, Washington volvió a imponer sanciones a Irán en agosto y noviembre pasados, incluidos a su sector bancario y petrolero, que han tenido un grave impacto en la economía del país persa.



Europa ha adoptado una serie de medidas para contrarrestar las sanciones estadounidenses, entre ellas un canal especial de pagos, pero por ahora no han dado sus frutos y no han impedido que la mayoría de las empresas europeas abandonen sus actividades en Irán.



Al respecto, Rohaní afirmó que el resto de firmantes dieron "buenos pasos", pero sobre todo de palabra y no prácticos.



A esto se suma que Washington ha aumentado en el último mes su presión contra Teherán. El pasado abril, la Casa Blanca anunció que no renovaba las exenciones a la compra de crudo iraní otorgadas a ocho países, entre ellos los principales clientes de Irán.



Además, el Departamento de Estado de EEUU impuso la semana pasada nuevas sanciones al programa nuclear iraní para impedir ampliar la planta de Bushehr y transferir uranio enriquecido fuera de Irán a cambio de uranio natural.



La decisión de hoy de Irán, ordenada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, encabezado por Rohaní, fue comunicada por medio de una carta a los embajadores en Teherán de Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania.



En paralelo, el jefe de la diplomacia, Mohamad Yavad Zarif, envió otra misiva a la jefa de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini.



Las cartas señalan, además, que Irán reaccionará si estos países deciden remitir el asunto de la reducción de los compromisos nucleares ante el Consejo de Seguridad de la ONU o implementar nuevas sanciones.



Según el comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, la República Islámica "está lista para continuar sus consultas con los miembros restantes del JCPOA a todos los niveles, pero mostrará una respuesta firme e inmediata a cualquier acción irresponsable".



El Consejo Supremo de Seguridad Nacional apostilló que este es el "ultimo mensaje" de Irán y que ahora es "el turno de los países restantes para demostrar su buena voluntad y tomar medidas serias y prácticas para preservar el JCPOA".

