May pide a Corbyn llegar a un consenso para aprobar el acuerdo de 'brexit'

Actualizada 05/05/2019 a las 12:43

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, urge al líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, a llegar a un consenso que permita aprobar el acuerdo de salida de la Unión Europea (UE), en un artículo publicado este domingo en Mail On Sunday.



May insta a su rival a "escuchar el mensaje de los electores" en las elecciones municipales del pasado jueves, en que ambos partidos perdieron concejales -sobre todo los "tories"-, y "dejar a un lado" sus diferencias a fin de acordar un plan de acción.



Acosada dentro y fuera de su partido, la jefa del Gobierno reconoce que no conseguirá aprobar el tratado con el voto de sus colegas conservadores, que lo han rechazado ya tres veces, por lo que se ve abocada a negociar con la oposición, aunque "no es lo que quería".



En este sentido, asegura a los lectores que, aunque discrepa en muchas cosas con Corbyn, "hay áreas del 'brexit" en las que ambos están de acuerdo, como "salir con un buen pacto que proteja el empleo y la seguridad y acabe con la libertad de movimiento".



Sin embargo, puntualiza, los dos deben "hacer concesiones" sobre la futura relación bilateral entre el Reino Unido y la UE, dado que los de centroizquierda piden mantener una unión aduanera con el bloque que resulta inaceptable para muchos "tories".



Muchos laboristas exigen además a Corbyn que obtenga del Gobierno el compromiso de celebrar un segundo referéndum sobre el eventual acuerdo de retirada, con la opción de permanecer en la UE.



Los equipos negociadores conservador y laborista reanudarán el martes sus reuniones para intentar llegar a un consenso que propicie la aprobación en el Parlamento del pacto de salida, entre crecientes presiones de sus respectivas bases.



Paralelamente, aumentan las voces dentro del Partido Conservador que piden a May que anuncie la fecha de su dimisión, y varios de sus colegas, como el exministro del "brexit" Dominic Raab, se posicionan ya mediante declaraciones y artículos periodísticos para sucederla.

