Actualizada 02/05/2019 a las 12:07

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a la población y las Fuerzas Armadas lealtad a la Constitución frente al "golpe de Estado" durante un discurso ante un grupo de seguidores en las calles de Caracas celebrando el Día del Trabajador, un día después de un nuevo punto álgido de la crisis política que atraviesa el país tras la liberación del opositor Leopoldo López por fuerzas contrarias a su mandato.

"No pudieron con (su precedesor, el fallecido presidente Hugo) Chávez y lo digo hoy: tampoco han podido ni podrán con nosotros. No entienden la rebeldía que llevamos por dentro defender nuestra Constitución, la Independencia", ha señalado el mandatario.

"Ante la traición se impuso la lealtad, ellos (oposición) pensaron que les llegarían miles de personas, ahora se refugian en embajadas", ha aseverado Maduro, refiriéndose a López, quien se encuentra en la Embajada de España en Caracas junto a su mujer Lilian Tintori y su hija, aunque no han solicitado asilo político. "¡Cobardes, golpistas, criminales!", ha añadido.

El dirigente venezolano ha manifestado que la oposición y "el imperialismo" quieren llevar a Venezuela a una "guerra civil". "¿Ese debe ser el futuro de Venezuela?", ha preguntado a sus seguidores.

"Aquí no son las balas las que pondrán un presidente títere. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no permitirá un golpe de Estado. Los golpistas quedan solos y debilitados. El pueblo está movilizado diciendo no al golpe, sí a la patria, sí a la revolución", ha indicado. BOLTON,

ORGANIZADOR DEL GOLPE

Maduro también ha denunciado que el "golpe de Estado" fue dirigido por el Gobierno de Estados Unidos y ha pedido que se lleve a cabo una investigación.

"Hoy han salido muchas informaciones. Desde el amanecer estaba el 'engañador' de Trump, Bolton, coordinando el golpe, llamando a Brasil, Colombia, Chile. Bolton coordinó el golpe de Estado preparado desde Estados Unidos", ha recalcado, refiriéndose al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Además, el mandatario venezolano ha anunciado que los cuerpos de seguridad están detrás de los militares que se sublevaron este martes contra el Gobierno y ha advertido de que hará públicas las pruebas para que se conozca a aquellos "conspiradores que perpetraron el golpe de Estado".

"Todos los cuerpos de seguridad estamos tras la captura, tras la búsqueda de estos golpistas que quedaron solos y derrotados", ha afirmado. "No me va a temblar el pulso de poner tras las rejas a los responsables de este golpe. Respeto y hago respetar las leyes y la democracia de todo el pueblo de Venezuela", ha subrayado.

Maduro también ha convocado para este fin de semana al Congreso Bolivariano de los Pueblos para escuchar propuestas para cambiar el Gobierno que dirige.

"Convoco una gran jornada nacional de diálogo, acción y de propuesta de todo el poder popular para que le digan al Gobierno bolivariano y a Maduro qué hay que cambiar", ha señalado.

El martes, el "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, y un liberado Leopoldo López anunciaron el inicio de la 'Operación Libertad' asegurando que tenían el apoyo de "un grupo importante" de militares, entre ellos el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Miles de venezolanos tomaron Caracas rumbo al oeste, donde está el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de Venezuela, secundando el llamamiento de Guaidó y López, pero fueron frenados por la Guardia Nacional Bolivariana. Una persona murió, más de cien resultaron heridas y al menos 119 fueron detenidas en la capital y otras ciudades.

Te puede interesar

Selección DN+