El presunto autor del atentado de Nueva Zelanda asegura que se representará a sí mismo

Brenton Tarrant, presunto autor del asesinato de 50 personas en dos mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, ha asegurado este domingo que tiene intención de representarse a sí mismo ante el tribunal.

El abogado de oficio que representó a Tarrant el sábado ante la corte, Richard Peters, ha confirmado al diario local 'New Zealand Herald' que ya no trabajaba como letrado del detenido.



Según Peters, Tarrant parece estar lúcido y no es mentalmente inestable, pero presenta unas ideas extremistas. Muchos temen que utilice el juicio como altavoz para sus ideas supremacistas y xenófobas.



En este sentido, el letrado ha señalado que su labor como abogado de Tarrant acabó el sábado y que éste le había comunicado que quería representarse a sí mismo de cara al futuro.



Tarrant, de 28 años y origen australiano, ha sido detenido y acusado de asesinato. Tendrá que acudir de nuevo al juzgado el próximo 5 de abril, donde podrían imputarle un mayor número de cargos, tal y como ha explicado la Policía.

