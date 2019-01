Londres no desea 'brexit' sin acuerdo, pero mantiene esa opción sobre la mesa

Actualizada 27/01/2019 a las 13:51

El Gobierno del Reino Unido reiteró este domingo que no desea salir de la Unión Europea (UE) sin un acuerdo, aunque advirtió de que esa "posibilidad debe permanecer" sobre la mesa para frenar los esfuerzos de los detractores del "brexit".



El ministro británico de Educación, Damien Hinds, efectuó esas declaraciones a la cadena Sky, dos días antes de que el Parlamento de Londres vote una moción gubernamental "neutra" (sin propuestas alternativas) sobre este divorcio, a la que los diputados de todos los partidos han presentado numerosas enmiendas.



El resultado de la votación determinará qué vías en el proceso del "brexit" cuentan con mayoría parlamentaria, después del amplio rechazo el pasado 15 de enero del pacto acordado por la primera ministra, la conservadora Theresa May, con Bruselas.



"No preveo que la opción del no acuerdo se convierta en política gubernamental. Queremos evitar (un 'brexit') sin acuerdo. No sería un buen resultado", señaló Hinds.



"Pero es importante que (esa opción) -agregó el dirigente tory- siga siendo una posibilidad, porque, por otro lado, hay gente que está intentado frustrar el 'brexit' completamente".



Aunque las citadas enmIendas no serán legalmente vinculantes, pueden agregar presión sobre el Gobierno de May para tomar una dirección determinada en las próximas semanas, a medida que se acerca la fecha oficial de la salida del país del bloque comunitario, fijada para el 29 de marzo.



Entre otras cláusulas, diputados de todos los partidos han puesto sobre la mesa propuestas para extender el plazo para abandonar la UE, bloquear la posibilidad de una salida sin acuerdo y convocar un segundo referéndum.



May también necesita el apoyo de los "tories" euroescépticos y de sus socios norirlandeses del Partido Democrático Unionista (DUP) para encontrar una propuesta que acepten tanto esos dos grupos como la UE.



Los parlamentarios críticos con el plan de salida quieren que se elimine o se limite con una fórmula "legalmente vinculante" la llamada salvaguarda, diseñada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas, pues, en su opinión, puede dejar al Reino Unido integrado en las estructuras comerciales europeas durante años.



"Hay muchas razones para creer que la salvaguarda nunca será necesaria", recordó Hinds, en referencia a este mecanismo de seguridad, que se activaría si Londres y Bruselas no logran un acuerdo comercial al final del periodo de transición, en diciembre de 2020.



En este sentido, parlamentarios conservadores han presentado otra enmienda para el martes que pide agregar al acuerdo del "brexit" una limitación temporal para la salvaguarda irlandesa, hasta el 31 de diciembre 2021.



La ministra irlandesa para Europa, Helen McEntee, subrayó que este mecanismo de seguridad es intocable, en línea con la posición de la UE, que se ha mostrado dispuesta a ofrecer a May aclaraciones para ayudarla a superar el trámite parlamentario, aunque sostiene que el acuerdo no puede ser "renegociado".



"Si le ponemos un tiempo límite, simplemente dejaría de funcionar como lo que es, una póliza de seguro. Tenemos la obligación de proteger el proceso de paz", afirmó McEntee a la cadena de televisión británica Sky.

