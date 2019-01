Reanudan la búsqueda del avión en el que viajaba el futbolista Emiliano Sala

Actualizada 23/01/2019 a las 10:31

Los servicios de rescate de Guernsey reanudaron este miércoles la búsqueda del avión en el que viajaba el jugador argentino del Cardiff City Emiliano Sala y que desapareció en el Canal de la Mancha, informó la Policía de esa isla.

"Hemos reanudado la búsqueda. Dos aviones están despegando y buscarán una área específica donde creemos que tenemos más probabilidades de encontrar algo, basada en una revisión de las corrientes y el tiempo desde que (el aparato) desapareció", señaló la Policía de Guernsey en su cuenta de Twitter.

Sala, de 28 años, y un piloto viajaban desde Nantes (Francia) a Cardiff cuando se perdió la comunicación con la aeronave en el momento en el que cruzaban el Canal de la Mancha.

Al parecer, el jugador se comunicó con amigos a los que había expresado su temor por subirse a la avioneta por las turbulencias que había experimentado en el vuelo previo desde Cardiff a Nante.

De hecho, el Diario Olé argentino ha hecho pública una nota de voz de Emiliano Sala dentro de la avioneta que le envió a sus amigos a través de Whatsapp.

"Hola hermanitos, ¿cómo andan? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, cosas, cosas y cosas... si en una hora y media no tienen novedades mías... no sé si van a mandar alguien a buscarme porque no me van a encontrar... papá... qué miedo que tengo", dice Sala.

"Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben... papá qué miedo tengo", concluye el premonitorio audio.

El pueblo de Progreso, en la provincia argentina de Santa Fe, se volcó este martes con cadenas de oración por el futbolista, uno de sus ciudadanos más destacados.

El presidente del club San Martín de Progreso, Daniel Ribero, dijo que la jornada transcurrió con "mucha incertidumbre" para los vecinos

"Pasamos de un estado de euforia cuando firmó por el Cardiff City a esta situación totalmente inesperada, estamos tratando de mentalizarnos", indicó Ribero, quien decretó la suspensión de actividades de su equipo.

Ribero definió al delantero de 28 años que hasta ahora militaba en la Ligue 1 como una persona "humilde y de perfil bajo", y recordó cuando el futbolista acudió a Progreso para festejar el centenario del San Martín en 2017 y cuando celebraron un asado juntos durante el pasado Mundial de Rusia.

Sala se inició en el equipo a los 6 años y jugó en él hasta los 15, cuando dio el salto a Europa para jugar en Francia, donde desarrolló toda su carrera hasta la pasada semana, cuando fichó por el Cardiff City, de la Premier League, y se convirtió en el traspaso más caro de su historia, al costar 17 millones de euros.

"En 100 años de historia del club, es el primer deportista de San Martín de Progreso que llega tan lejos", indicó el presidente de la entidad.

Aunque Sala es natural de Cululú, creció con su familia en la cercana Progreso, ciudad agrícola de apenas 2.000 habitantes que se encuentra a 70 kilómetros al norte de la capital de la provincia, Santa Fe.

Centenares de personas acudieron a una cadena de oración organizada de manera espontánea durante la mañana, al conocerse la noticia.

Una vecina del pueblo, Rita Rinaldi, quien fue profesora de Sala en la escuela de la localidad, fue una de las personas que participó en la cadena de oración y comentó a Efe que la familia Sala es "muy querida en el pueblo" y que todo el mundo adora al futbolista.

"El chico es un fenómeno", afirmó Rinaldi, quien añadió que están "consternados y llorando" pero que aún no pierden la "esperanza" de que Sala aparezca vivo.

