Al menos dos muertos y once heridos en un tiroteo en Estrasburgo

Actualizada 11/12/2018 a las 22:01

Al menos dos personas han muerto y otras once han resultado heridas por un tiroteo que se ha desatado este martes por la tarde en los alrededores del principal mercado navideño de Estrasburgo, en el centro de la ciudad, según ha informado la Prefectura del Bajo Rhin.



De acuerdo con el diario local 'DNA', alrededor de las 20.00 un hombre ha abierto fuego en la calle de Grandes-Arcades. El tirador se ha dado a la fuga en dirección a la Grand'Rue, donde se han escuchado más disparos.



La Prefectura del Bajo Rhin, citada por la prensa francesa, ha confirmado que hay un dos muertos y once heridos. Poco antes, el alcalde de Estrasburgo, Roland Ries, había indicado al rotativo galo 'Le Figaro' que había "varios heridos".



Ries ha confirmado igualmente que el autor ha sido identificado pero que "a esta hora no ha sido detenido". El centro de Estrasburgo ha quedado acordonado en un radio de 200 metros en torno a la plaza Gutenberg. Las fuerzas de seguridad y varias ambulancias se han trasladado ya al lugar.



La Policía se ha limitado a decir en redes sociales que hay "un evento en curso" y ha pedido "guardar la calma". El Ministerio de Interior, por su parte, ha informado sobre "un evento grave de seguridad pública" y ha pedido a la gente que permanezca en sus casas.

