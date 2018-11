Túnez organiza la primera protesta del mundo árabe contra el príncipe saudí

Actualizada 28/11/2018 a las 09:54

Túnez volvió a vestirse de 2011, cuando el pequeño país del norte de África fue el primero en alzarse y acabar con su dictador en la llamada 'primavera árabe', y las calles de la capital fueron escenario de la primera protesta en un país árabe contra Mohamed bin Salmán. Cientos de tunecinos recorrieron el bulevar Habib Bourghiba para mostrar su rechazo a la visita del príncipe saudí, que aterrizó en el país tras pasar por Emiratos Arabes Unidos, Bahréin y Egipto, destinos donde fue agasajado y mimado. Esta gira, que culminará en la cumbre del G-20 en Argentina, está marcada por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul el pasado 2 de octubre, crimen del que Bin Salmán (conocido también por sus iniciales, MBS) es sospechoso de haberlo ordenado. Las calles de Túnez gritaron "¡el asesino no es bienvenido!" o "¡vergüenza para nuestros gobernantes!" por aceptar esta visita del hombre más poderoso de un país que es el que dio asilo al expresidente Zine el-Abidine ben Ali cuando se vio forzado a huir.



La justicia saudí eximió de toda culpa a MBS, pero el caso sigue lejos de aclarase y el cuerpo del colaborador de 'The Washington Post' sigue sin aparecer. El último lugar registrado por la Policía turca fue una mansión de "un amigo cercano" del príncipe al que la prensa local identificó como Mohamed Ahmed A. al-Fawzan. El heredero salió de Riad para alejarse de la polémica, pero en Túnez se encontró con una respuesta a la que no está acostumbrado. El lunes el Sindicato de Periodistas del país organizó la primera movilización y descubrió un gran mural en el que se veía una foto de MBS con una sierra en la mano, el arma que usaron los agentes de su país, según las filtraciones publicadas, para descuartizar el cuerpo del periodista crítico con la casa real. En la parte inferior se podía leer: 'No a la contaminación de la revolución tunecina'.



Túnez era un estrecho aliado de Riad hasta 2011, pero desde la caída del régimen de Ben Ali los Hermanos Musulmanes han ganado peso en la escena política y se ha producido un giro hacia Turquía o Catar. El malestar en las calles llevó a las autoridades locales a organizar una visita de bajo perfil y sin rueda de prensa. Nada que ver con la anterior parada del príncipe saudí en Egipto, donde el general Abdelfatah el-Sisi puso toda la maquinaria mediática al servicio de una persona a la que calificó de "imprescindible" para la seguridad nacional. Por si las relaciones actuales no fueran lo suficientemente sólidas, el presidente recalcó su interés por fortalecer la cooperación con Riad al más alto nivel para "afrontar" la situación actual en Oriente Medio. Egipto y Arabia Saudí se han convertido en los dos principales aliados de Israel en una región en la que su objetivo común es frenar la expansión de Irán, considerado su mayor amenaza.

